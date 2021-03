Česká obojživelcice má sice na snowboardu minimum odjetých závodů, ale přesto se pokusí na šampionátu v Rogle uspět. Olympijská vítězka a dvojnásobná mistryně světa v paralelních disciplínách má na toto slovinské středisko příjemné vzpomínky.

Místo, kde poprvé triumfovala

Na svahu Jasa vyhrála v roce 2014 svůj první závod světového poháru a celkově na něm triumfovala v paralelním obřím slalomu pětkrát, naposledy před rokem.

„Vždycky umí trať perfektně připravit, ráda se tam vracím. Je to unikátní závod, protože je to docela velká placka. Mezi holkama jsou malé rozdíly a není moc kde ujet, ale je to skvělý závod,“ zavzpomínala pětadvacetiletá rodačka z Prahy.

Na mistrovství světa, které Slovinsko převzalo po Číně, je dnes na pořadu paralelní obří slalom a o den později paralelní slalom. Ledecká v této sezoně jela na snowboardu SP jen jednou. V prosinci v Cortině d'Ampezzo ovládla paralelní obří slalom. Od té doby se věnovala lyžím.

„Už mi to chybí. Snowboarďačka ve mně pláče. Je čas vrátit se na jedno prkno,“ vykládala po vystoupení na lyžařském MS v Itálii. Vždyť za uplynulé dvě sezony absolvovala ve snowboardovém světovém poháru dohromady jen tři závody.

Na to, aby se přeorientovala na prkno, měla necelé dva týdny. V minulosti však mnohokrát ukázala, že to zvládá. Na trati se nechce ohlížet na soupeřky. „Budu se snažit zajet nejrychlejší jízdu a je jedno, kdo pojede vedle mě,“ poznamenala.

Naposledy slavila zlato a stříbro

Šampionát na snowboardu předloni vynechala, protože kolidoval s lyžařským MS. Naposledy ho jela v roce 2017 v Sierra Nevadě, kde slavila zlato v paralelním obřím slalomu a stříbro v paralelním slalomu, v němž je šampionkou i z roku 2015.

Od té doby nasbírala další zkušenosti. Těmi by měla vyvážit určitý hendikep, který proti čistokrevným snowboardistkám přece jen má.

Ledecké věří bookmakeři Fortuny. Na výhru v paralelním slalomu vypsali kurs (2,7:1), v paralelním obřím slalomu je šance na zlatou ještě o poznání vyšší (1,9:1).