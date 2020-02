Snowboardistky mají odjeto sedm závodů, Ester Ledecká stihla jen dva. V nich ale obsadila druhé a první místo. Další závod měla přidat o nadcházejícím víkendu, jenže akce v Lackenhofu byla zrušena.

„Snowboard mi určitě chybí, do Lackenhofu jsem se těšila,“ netají Ledecká, která tak z Ga-Pa jela neplánovaně domů do Prahy. Moc nadšená nebyla. „Sice si odpočinu, ale vlastně vůbec nevím, co budu v Praze dělat,“ překvapila upřímným vyznáním.

„Vždycky jsem si myslela, že jsem hrozně dobrá v improvizaci, ale ve finále mám hrozně ráda takový ten režim, že vím, co se bude dít. Když jsem třeba dva měsíce na cestách, tak přesně vím, co se bude dít další den. Vstanu, rozcvičím se, jdu na trénink, pak mám mít rehabku, oběd, další trénink… Já to mám furt stejné a mám to docela ráda,“ popisuje svůj oblíbený stereotyp.

Přesun do Švýcarska

Co teď tedy Ledeckou čeká? „Udělám si kolečko u doktorů, aby mě zkontrolovali, jestli je všechno v pořádku. Jak říkám: aby trošku promazali robota,“ směje se. Po pár dnech oddechu bude následovat přesun do Švýcarska. A snowboard? Ten asi přijde na řadu až v březnu, kdy se v italském Livignu jede předposlední závod ročníku.