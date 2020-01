Zápis do dějin. Ledecká vítězí na prkně i na lyžích

Pro její soupeřky už to musí být k vzteku. Představte si to: trénujete, závodíte, sbíráte body, a najednou vás s graciézní lehkostí porazí závodnice, která se většinu sezony věnuje zcela jiné disciplíně. Jenže Ester Ledecké je to jedno. V této sezoně vyhrává na lyžích i na snowboardu.

Ester Ledecká. | Foto: Ivana Roháčková