"Mám strašnou radost. Užila jsem si to. Celý tým zase odvedl fantastickou práci a s výkonem jsem samozřejmě spokojená. Druhým místem jsem vstoupila do sezony moc dobře," řekla čtyřiadvacetiletá Ledecká v nahrávce pro média. "Odvedla jsem dobrou práci," uvedla pro Radiožurnál.

Na první snowboardový závod čekala nezvykle až do poloviny ledna. Jindy začínala v prosinci v italských střediscích, ale tentokrát měly přednost lyže. "Musela jsem si počkat, ale o to víc jsem se těšila," prohlásila.

Z lyží na snowboard

Znovu ukázala svoji obdivuhodnou všestrannost. Na prkně totiž startovala jen dva dny po sjezdařských závodech Světového poháru v Zauchensee, kde byla v sobotu osmá ve sjezdu a v neděli šestá v kombinaci. "Bylo by lepší, kdybych měla víc dní na přechod," podotkla dvojnásobná olympijská vítězka, která měla jen pondělí na to, aby se přeorientovala na snowboard.

Přesto se "aklimatizovala" rychle a vyhrála kvalifikaci. V červené trati byla rychlejší o 12 setin než vítězka prvního paralelního slalomu zimy Julie Zoggová ze Švýcarka. V modré dosáhla sedmého času a v součtu předstihla Hofmeisterovou o čtyři desetiny.

První kolo vyřazovacích jízd zvládla Ledecká hladce. I když Japonka Cubaki Mikiová začala dobře, česká závodnice ji porazila o 72 setin. Ve čtvrtfinále domácí Daniela Ubingová riskovala, ale spadla a vyjela z trati. "Soustředím se na sebe, ale slyšela, že jsou kolem mě. Vrchní pasáž mi moc nešla, nemohla jsem se dostat do tempa. Ale ve střední jsem je začala chytat, tlačila to a dostávala je pod tlak. Pak už to bylo fajn," řekla Ledecká. V semifinále zdolala Němku Carolin Langenhorstovou.

Ve finále chybovala

Ve finále se Hofmeisterová vrhla na trať s vervou a Ledecká ve snaze dohnat ztrátu chybovala a manko už nestáhla. "Finálová jízda byla horší než ostatní. Ve vrchní části jsem měla problém dostat se do rytmu. Na videu se to pokusím zanalyzovat s trenérem, poučit se z toho a příště to udělat líp," řekla Ledecká.

"Byl to skvělý den, skvělé podmínky a skvělý závod. Mám to tady ráda," řekla Hofmeisterová po čtvrté výhře v sezoně a směrem k Ledecké dodala: "Gratuluju téhle jedinečné holce. Vítej zpět!"

Česká mistryně světa v paralelním slalomu na snowboardu z roku 2015 se na stupně vítězů ve slalomu SP dostala po necelých třech letech. Naposledy byla rovněž druhá v březnu 2017 ve Winterbergu. Ze sedmnácti triumfů v SP na snowboardu má jen dvě ze slalomu. Více se jí daří v obřím slalomu.

V sobotu se Ledecká představí v paralelním obřím slalomu ve slovinské Rogle. "Bohužel, takhle to vyšlo, že pojedu na snowboardu závodů málo, takže si chci každý užít a dát do toho všechno," řekla. Příští týden se vrátí na lyže, aby jela v bulharském Bansku dva sjezdy a bojovala o malý křišťálový glóbus. V celkovém pořadí disciplíny je druhá.

Další Češi v Bad Gasteinu nepostoupili z kvalifikace. Při své premiéře v elitním seriálu obsadila šestnáctiletá Zuzana Maděrová 34. místo a Adam Počínek skončil na 57. příčce.

SP v alpském snowboardingu v Bad Gasteinu - paralelní slalom:

Muži: 1. Bagozza, 2. Bormolini (oba It.), 3. Baumeister (Něm.), …v kvalifikaci 57. Počinek (ČR).

Průběžné pořadí SP (po 5 z 13 závodů): 1. Fischnaller (It.) 3310, 2. Baumeister 2030, 3. Karl (Rak.) 1912, …69. Brůžek (ČR) 13,4, 70. Počinek 13,1.



Ženy: 1. Hofmeisterová (Něm.), 2. Ledecká (ČR), 3. Zoggová (Švýc.), …v kvalifikaci 34. Maděrová (ČR).

Průběžné pořadí SP (po 5 z 13 závodů): 1. Hofmeisterová 4360, 2. Zoggová 2600, 3. Jennyová (Švýc.) 2470, …19. Ledecká 800, 47. Maděrová 22.