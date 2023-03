Trojnásobná olympijská šampionka Ester Ledecká proměnila druhý start po vleklém zranění klíční kosti ve vítězství. Po středečním druhém místě v paralelním obřím slalomu v Rogle ovládla paralelní slalom v Berchtesgadenu a připsala si 21. triumf ve Světovém poháru na snowboardu.

Ledecká byla dominantní už v kvalifikaci, kde soupeřkám nadělila více než sekundu. Ve vyřazovacích jízdách musela nejvíce bojovat ve čtvrtfinále proti úřadující mistryni světa v paralelním slalomu Švýcarce Julii Zoggové, kterou porazila o 19 setin.

Pak vyřadila svou jedinou přemožitelku z Rogle Rakušanku Sabine Schöffmannovou, jež po chybě jízdu nedokončila.

Do finále proti domácí Ramoně Theresii Hofmeisterové vstoupila ve velkém stylu a na mezičase v polovině trati vedla o 85 setin. Pak se jí sice německá soupeřka přibližovala, ale Ledecká uhájila náskok o 23 setin. Vítězně tak uzavřela svoji krátkou závodní sezonu ve Světovém poháru, která po dvou operacích trvala jen necelý týden.

„Závod byl úžasný, opravdu jsem si užívala každé kolo. Jsem šťastná, že jsem zpátky,“ řekla v televizním rozhovoru v cílovém prostoru.

Na rozdíl od středečního závodu ve Slovinsku se lépe vyrovnala se specifickým závodním rytmem. „To se nedá moc natrénovat. Je to hodně vyčerpávající. Hlavně kvůli tomu, že jsou tam různé prostoje, to v tréninku nikdy nemáme. Je to jiné tempo a jinak ten den utíká, než když člověk trénuje. Jsem ráda, že jsem se takhle rychle adaptovala na ten závodní rytmus a zvládla jsem to teď už líp,“ uvedla v nahrávce pro média.

Paralelní slalom jela po více než třech letech. V disciplíně, která už není součástí olympijského programu, závodila naposledy v lednu 2020 při Světovém poháru v rakouském Bad Gasteinu. „Justin (Reiter) tvrdí, že je to první závod ve slalomu, který jsme spolu vyhráli. A možná i první slalom, který jsme spolu jeli na závodě jako trenér a závodník,“ podotkla Ledecká, která je v paralelním slalomu mistryní světa z roku 2015.

První triumf od prosince 2021

Na snowboardu zvítězila Ledecká v SP poprvé od prosince 2021, kdy nenašla přemožitelku v Cortině d'Ampezzo. Mezitím loni v únoru na olympijských hrách v Pekingu obhájila zlato z Pchjongčchangu. Vedle jednadvaceti vítězství na snowboardu vyhrála také tři závody Světového poháru ve sjezdovém lyžování.

Mrzelo ji, že na lyžích už v této sezoně závodit nestihla. „Je škoda, že teď nemůžu zpátky na lyže a dát si nějaké lyžařské závody, rozjezdit se takhle pěkně i na lyžích. Ale bylo to skvělé,“ dodala.

Ledecká triumfem ve finále připravila Hofmeisterovou o možnost ovládnout celkové hodnocení Světového poháru. Královnou sezony v paralelních závodech se stala Zoggová, jež vyhrála i pořadí slalomu.

Mužům v Berchtesgadenu kraloval Rakušan Fabian Obmann a první vítězství v kariéře mu zároveň vyneslo velký křišťálový glóbus za celkové hodnocení SP i malý za prvenství v disciplíně.

SP ve snowboardingu v Berchtesgadenu (Německo) - paralelní slalom:

Ženy: 1. Ledecká (ČR), 2. Hofmeisterová, 3. Lochová (obě Něm.), 4. Schöfmannová (Rak.), …v kvalifikaci 21. Maděrová (ČR).



Konečné pořadí slalomu (po 5 závodech): 1. Zoggová (Švýc.) 345, 2. Ulbingová (Rak.) 290, 3. Schöfmannová 288, …15. Ledecká 100, 16. Maděrová 80, 43. Keclíková (ČR) 3.



Konečné pořadí SP v paralelních závodech (po 11 závodech): 1. Zoggová 595, 2. Hofmeisterová 584, 3. Schöffmannová 549, …18. Ledecká 180, 19. Maděrová 171, 43. Šonková (ČR) 10, 51. Keclíková 3.