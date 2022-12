Při ocenění Jarmily Kratochvílové a Barbory Špotákové jste mezi prvními vstávala. Co k nim cítíte?

Kdo jiný si zaslouží potlesk ve stoje než takové sportovní legendy. Pro náš sport toho udělaly strašně moc.

Od lékařů víte, že se ruka dobře hojí. Je to znamení, že se můžete vrátit k tréninku?

Od druhé operace jsem v podstatě každý den v posilce. Makám na nohy a teď už budu moct rozcvičovat i levou ruku. To je super, protože ještě před pár dny jsem ji měla zafixovanou v ortéze. Pohyby jsou sice ještě omezené, ale věřím, že jsem na správné cestě. Cítím se dobře, snad všechno půjde podle plánu.

Co vás čeká v nejbližší době?

Hlavně se budu s fyzioterapeutem starat o ruku. Zatím ji zvednu asi do devadesáti stupňů. Na něco většího je ještě hrozně brzo, protože jsem ji měla měsíc zpevněnou. Svaly a všechno ostatní je ztuhlé. Z první operace ale vím, že to jde rozhýbat docela rychle.

Věříte, že byste mohla stihnout únorové šampionáty?

To nemohu úplně jednoznačně říct. Bude záležet, kdy budu moct začít trénovat na sněhu a k tomu mi ještě dost chybí.

Jste v tomto ohledu optimistkou?

Všechno bude samozřejmě záležet, kdy dostanu zelenou od doktorů. Uvidí se, kolik času budu mít na to, abych se rozkoukala a aspoň něco sjela. Rozhodnout se mohu na poslední chvíli. Bude to na knap. Teď se musím soustředit na uzdravování, ale doufám, že se to zvládne.

Kolik tréninků bude potřeba, než se odvážíte do závodů?

Reálně bych potřebovala trénovat tak tři měsíce. (smích) Ale spíš to budou tři dny… Prostě budu bojovat.

Platí, že v úvahu připadají oba šampionáty, nebo upřednostníte jeden?

Vůbec neuvažuju o tom, že bych jela jenom snowboard nebo jenom lyže.

Po zranění jste měla spoustu volného času. Jak jste ho kromě posilování využívala?

Ke studiu. Na Vysoké škole finanční a správní budu příští rok psát diplomku a chtěla bych udělat státnice. A když nemohu na sníh, snažím se závody aspoň vizualizovat.

Jak vypadá situace s vaší reprezentační smlouvou, o níž se řadu měsíců dohadujete s lyžařským svazem?

Nejsem úplně u každého vyjednávání, to by mě asi vysálo. (smích) Probíhá to mezi právníky. Co vím, tak to spěje ke zdárnému konci. Doufám, že obě strany budou spokojené.

Jak se těšíe na Vánoce?

Tento týden jsme měli rodinný sněm ohledně kaprů. V podstatě jsme elektronickou tužkou rozebrali, jaké má kdo povinnosti. Já tedy naštěstí žádné. Všichni totiž vědí, že neumím vařit, i když nevím, jestli nebudu nakonec povolána na nějaké krájení nebo zdobení. Jsem jako ve startovním bloku, kdyby bylo někde potřeba zaskočit. (smích)

Co si na svátcích užíváte?

Nesmí chybět vánoční filmy. Mám ráda starší snímek Santa Claus s Timem Allenem a z českých asi Popelku. (smích)

Máte už nakoupené dárky?

Snad poprvé jsem měla docela brzo pohromadě. Po dlouhé době jsem si taky dokázala užít předvánoční atmosféru, pokochat se světýlky a trochu se vánočně naladit. Stihla jsem i Jankův koncert.

Dívala jste se v televizi závody Světového poháru v lyžování?

Hlavně kluky. Na ně se snažím koukat, i když nejsem zraněná. S holčičími závody to je trošku těžší. Při jejich sledování mi připadá, že mám jít během pár minut na start… Je to takové zvláštní.