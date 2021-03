Nejhorší scénář nedovolil Ester Ledecké rozšířit bodový zisk. Počasí ve finále Světového poháru v alpských disciplínách v Lenzerheide neumožnilo odjet po středečním zrušeném sjezdu ani čtvrteční superobří slalom. České hvězdě tak zůstalo v prvním případě osmé místo, ve druhé disciplíně skončila pátá. Zalitovala, že v celkovém hodnocení SP zůstala na 453 bodech.

Ester Ledecká | Foto: Profimedia

Ve dvou startech chtěla překročit pětisetbodovou hranici. To by pětadvacetileté královně bílých svahů umožnilo o víkendu startovat i v obřím slalomu a slalomu speciál, na něž se těšila. „Trochu mě mrzí, že jsme si kopec nesjeli, ale je to outdoorový sport a s něčím takovým se musí počítat,“ uvedla v nahrávce pro média.