Nejdřív tancovala a pak závodila. Obojí šlo snowboardcrossařce Evě Adamczykové náramně. Sezona skončila o víkendu v Kanadě a po návratu předstoupil před novináře celý Czech SBX Team dalo by se říct v jiných barvách. Respektive všechny členy rozzářily blonďaté kštice a očividně je zdobila pohoda.

Nová vizáž Evy Adamczykové | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

„Udělala nám to Evka,“ odpověděl na četné dotazy reprezentační kouč Marek Jelínek. „Tak teď to na mě budete svádět,“ opáčila se smíchem olympijská vítězka ze Soči.

„Bylo to v klídku. Dali jsme si pivko, bylo po sezoně a rozhodlo se, že všechny kluky obarvím. Já to ale nechtěla risknout a udělala mi to až po návratu domů kadeřnice. Možná si to takhle nechám, ale je sranda, že jsme na blond celý tým,“ culila se úřadující mistryně světa.

Adamczyková je se sezonou spokojená. Na tak krátkou přípravu to bylo super, říká

Pravdou je, že tým změnil vizáž díky tomu, že se na závěrečném světovém poháru v St. Anne dostal na bronzovou příčku Radek Houser, což byl návrat českého snowboardcrossaře na pódium po patnácti letech.

„Domluvili jsme se na tom ještě při závodech v Gruzii, že pokud by udělali kluci ve svěťáku medaili, že připravíme nějaký hec. A vyšel z toho platinový blond,“ smál se Jelínek.

Na dovolenou do Ameriky

Adamczyková zakončila sezonu dvěma pátými místy a pátá byla i v celkovém pořadí SP, přičemž ještě ve starém roce úvodní dva závody kvůli účasti v pořadu České televize StarDance vynechala.

„Jsem ráda, že se mi povedlo jedno vítězství. Myslím, že tam byly tři nebo čtyři bedny a tři výhry v malém finále. Člověk chce vždycky do velkého finále, ale řekla bych, že to bylo super,“ vyprávěla.

Zdroj: se svolením Ivany Roháčkové

„Jsem spokojená, protože jsem neměla opravdickou přípravu. Člověk žije z těch aktuálních výsledků, ale když si vzpomenu, že jsem hned první závod vyhrála, tak to je strašně pozitivní,“ pokračovala hvězda zasněžených svahů, kterou čeká až do května zasloužený odpočinek.

„Vypnu a budu mít celý měsíc volno. Sezona byla dlouhá… No vlastně kvůli tancování zase tak dlouhá nebyla. Mentálně to dlouhé určitě bylo, protože jsem do závodů naskočila hned po StarDance,“ líčila.

Milionové prémie. Z českých sportovců na sněhu brala nejvíc Ledecká

S manželem Markem Adamczykem odjedou na dovolenou do Ameriky. „Hlavně chceme na západě navštívit národní parky. Americká města zase tolik vidět nepotřebujeme. Ještě uvidíme, co nás napadne. Něco mi poradila Šarka Pančochová,“ zmínila kolegyni vyznávající freestylovou odnož snowboardu.

Kromě toho má v plánu asi čtyři pět akcí, že si zatancujou s Jakubem Mazůchem, parťákem, s nímž to ve StarDance dotáhli do finálového večera. Tanec ale doplňkový sport ke snowboardcrossu asi nezůstane.

„Byla bych ráda, ale přednost musí mít moje tréninky. Pak mám koně, na tancovačky asi moc prostoru nezbude. Čas bohužel není nafukovací,“ dodala blonďatá Evka.