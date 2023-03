Snowboardistka Eva Adamczyková zakončila sezonu Světového poháru ve snowboardcrossu čtvrtým místem v kanadském Mont-Sainte-Anne. Mistryně světa vyhrála v závěrečném závodu tři vyřazovací jízdy, ale ve finále skončila poslední. Čtvrté místo jí patří i celkově.

Eva Adamczyková | Foto: se svolením CPA

„Samozřejmě jsem chtěla vyhrát, snažila jsem se, ale po chybách, které jsem udělala, tak to tak asi nemělo dopadnout. V cílové rovince, kde jsem měla jet bez chyby, abych měla šanci je předjet, jsem udělala chyby,“ zhodnotila Eva Adamczyková poslední závod sezony.

Devětadvacetileté olympijská šampionka tak v Québeku v obou závodech těsně unikly stupně vítězů, v sobotu byla po výhře v malém finále pátá. Po předloňském vážném zranění, kdy si zlomila oba kotníky, se držitelka zlata a bronzu ze ZOH zapojila do sezony se zpožděním a v SP si připsala jediné pohárové pódium, druhé místo z minulého týdne ve Veysonnaz. Nejdůležitější závod zimy však Adamczyková ovládla a v Bakuriani se stala podruhé mistryní světa. Proto může být s návratem spokojená.

„Je to super, skvělá sezona na to, že jsem vůbec nevěděla, jestli budu jezdit. Jsem nadšená, že to takhle dopadlo,“ radovala se Adamczyková.

„Evka dnes skvělé ježdění, bohužel při poslední finálové jízdě se ukázalo, že roční handicap neježdění hraje roli, necítí se v jízdě ve čtyřech ještě tak dobře, dělala drobné chyby. I tak je to neuvěřitelná sezona a neuvěřitelný návrat. Jsme spokojení a doufám, že v příští sezoně na to Evka naváže,“ vzkázal z Kanady trenér Marek Jelínek.

Finále sezony vyhrála Australanka Josie Baffová, jež i díky tomu uhájila před Adamczykovou celkové třetí místo. Křišťálový glóbus získala Britka Charlotte Bankesová, i když se dnes po šesti pohárovým triumfech za sebou musela spokojit s vítězstvím v malém finále. Druhá Češka Vendula Hopjáková skončila po vyřazení v osmifinále na 17. pozici.