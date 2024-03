Historický úspěch zaznamenali čeští snowboardcrossaři v Kanadě. V závodě Světového poháru v St. Anne vybojoval Radek Houser senzační bronz. Eva Adamczyková dojela v předposledním dílu seriálu první v malém finále a celkově skončila stejně jako před týdnem v Montafonu pátá.

Radek Houser vybojoval v Kanadě senzační třetí místo | Foto: Czech SBX Team

„Povedlo se mi něco neuvěřitelného… Ještě to pořád vstřebávám a nemůžu tomu uvěřit. Je to moje první pódium v sérii na této úrovni. Jsem šťastný, je to super pocit,“ hledal slova Radek Houser.

„To ježdění nebylo ze začátku moje. Dělal jsem spoustu chyb, ale ve správný čas to začalo vycházet. Ve finiši mi to o kousek vyšlo, je to skvělé. Super a doufám, že to není naposledy,“ doplnil sedmadvacetiletý rodák z Třebíče.

Mimo nejlepší desítku. Ledecká uzavřela sezonu jedenáctým místem ve sjezdu

Čeští snowboardisté naposledy stanuli na stupních vítězů ve Světovém poháru v březnu 2009, kdy Michal Novotný zvítězil v italském Valmalencu.

Trenér české reprezentace Marek Jelínek byl proto pochopitelně nadšený. „Je mi potěšením konstatovat, že po patnácti letech máme medaili ze závodu Světového poháru v mužích. Radek po skvělém tréninku a skvělých jízdách obsadil třetí místo a sklidil tak žně za svoji píli, práci a trpělivost, s níž přistupoval ke snowboardcrossu poslední roky,“ hodnotil.

Úspěch Housera? Pecka, reagovala Adamczyková

Mezi ženami byla Eva Adamczyková pátá. „Evka dnes (v sobotu, pozn. red.) kvůli dvěma chybám v semifinále zvítězila v malém finále. Doufáme, že zítra (v neděli, pozn. red.) nebude chybovat. Chtěl bych vyzdvihnout opět skvělou práci našeho servismana Tomáše Kašpara, bez jeho výkonu by to nemohlo dopadnout tak skvěle, jak to skončilo,“ chválil trenér.

Česko, země snowboardová? Nová generace je zvyklá se bavit, ale nemá sníh

Olympijská vítězka ze Soči 2014 litovala chyb v semifinále. Jednalo se o skok po první zatáčce a pak třetí zatáčku, kdy byla krátká na skoku. Tím česká hvězda ztratila rychlost a jela venkem. „Ostatní mě pak dostihly. Snažila jsem se dupat, ale asi jsem od čtvrté zatáčky měla menší rychlost, ale poučila jsem se z toho. Jezdí se mi tady super. Dneska jsem hrozně ráda, že Radek dojel třetí. To je pecka,“ uzavřela Adamczyková.