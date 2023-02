„Je hroznej týpek. Když se ocitne někde ve společnosti, je nadšenej. Je nadšenej, když může volně běhat. Miluje lidi a psy. Je to takovej malej sympaťák a trochu blázen,“ vyprávěla Eva Adamczyková .

Lidé prý olympijské vítězce říkají, že je hubený a že ho málo krmí. „Cpeme do něj granule horem dolem, ale asi to vyběhá. Je to sportovec,“ smála se devětadvacetiletá závodnice, která se začátkem března představí na mistrovství světa v Gruzii.

Adamczyková už po zranění ztrácí opatrnost. Medaile by byla pecka, říká před MS

Jeho rasa se prý nedá dost dobře určit. „Dostala jsem v Vánocům DNA test pro psy a Arturovi vyšlo, že má v sobě pětatřicet procent z německýho ovčáka,“ krčila rameny při pohledu na psíka středního vzrůstu.

„To ostatní se nedá určit. Bude to absolutní mix. Zjišťuje se to do třetí generace, ale určitě má v sobě něco z nějakého menšího pejska. Původně pocházel z nějaké osady na Slovensku, kde zachránili celej vrh. Jsou tady i jeho sourozenci,“ prozradila.

V minulosti už opuštěné psy měla. „Jsou to takové moje srdcovky. Ve Vrchlabí máme z útulku Evelínu. Z dočasné péče jsem měla i Nera. Jsou super a je s nimi zábava. Dává mi to smysl. Člověk neví, co ze štěněte vyroste, dopředu se nedokáže odhadnout chování,“ líčila.

Nepotřebuje psa s papíry

„Když člověk vidí, kolik psů je v útulcích, tak nemám pocit, že bych potřebovala papírového. Artur se mnou chodí na běžky, byl se mnou i na soustředění na Dolní Moravě, ale na závody ho nevozím,“ pokračovala.

„To je mi trochu líto, jenže nechci ho táhnout třeba sedm hodin do Itálie. Já tam trávím dopoledne na kopci. On by na pokoji vydržel, ale když se vrátím, nemohla bych hned vyrazit na procházku. Potřebuju si trochu odpočinout. Mám pocit, že by byl hodně zavřenej v hotelu,“ krčila rameny.

Eva Adamczyková: Vdaná jsem snad jen já. Soupeřky neví, jak mé jméno vyslovovat

Proto Artura nechává na starost manželovi. „Vlastně to byla podmínka, že ho bude chtít i Mára, protože jsem fakt hodně pryč. Jak odešel z Vinohradského divadla a je na volné noze, má minimálně mentálně víc času. Kývl na to a byla jsem ráda,“ usmála se. „A když to časově nevychází, máme u nás v Dejvicích kamarády a ti nám Artura pohlídají.“