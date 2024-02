KVÍZ: Adamczyková na prkně i na parketu. Jak dobře znáte hvězdu ze snowboardu?

Je to už deset let, co Eva Adamczyková (tehdy Samková) vstoupila do českých sportovních dějin, když triumfovala ve snowboardcrossu na olympijských hrách v Soči. Od té doby přidala do sbírky řadu dalších úspěchů, předvedla neuvěřitelný návrat po komplikovaném zranění a zazářila i na tanečním parketu v pořadu StarDance. Ověřte si, co všechno o slavné sportovkyni víte.

Eva Adamczyková se po taneční pauze vrací ke snowboardcrossu | Foto: se svolením Ivany Roháčkové