Senzační návrat okomentovala se svým typickým humorem.

„Musela jsem vyhrát, abych měla zlato i jako Adamczyková,“ vtipkovala bezprostředně po závodě olympijská šampionka ze Soči, která dosud všechny své úspěchy posbírala pod dívčím jménem Samková.

Adamczyková v boji o medaile použila osvědčenou strategii, kdy v první zatáčce získala rychlost a vzápětí se dostala do čela. Vypracovala si výrazný náskok před trojicí soupeřek. Dvacetiletá Australanka Jossie Baffová ji pak sice stíhala, ale nedohonila. Bronz získala pětinásobná mistryně světa a úřadující olympijská šampionka Lindsey Jacobellisová z USA.

Dala do závodu všechno

„Snažila jsem se užít si to a jet co nejrychleji. Dávala jsem do toho všechno, protože je to vyrovnanější než před čtyřmi lety. Jsem maximálně šťastná,“ dodala věčně usměvavá snowboardistka.

Pro Adamczykovou je dnešní zlato třetí medailí ze světového šampionátu. Vedle dvou titulů má ještě předloňský bronz.

„Na podzim jsem nemohla skoro jezdit, tuhle sezónu jsem si vůbec nemyslela, že by mohla takhle dopadnout. Potřebovala jsem si na úspěch asi počkat,“ řekla v cíli Adamczyková, která do závodu vstoupila s pocitem, že to může vyjít.

„Neměla jsem jistotu, že vyhraju, ale věděla jsem, že na to mám a že chci vyhrát. Soustředila jsem se na každý metr tratě. Hlava u mě dělá hodně a bylo to znát. Předešlé závody jsem si dost věřila, ale říkala jsem si, že holky jezdí dobře. Dnes se to povedlo mně.“

Po ceremoniálu čeká světovou šampionku regenerace a brzy také týmový závod. „Těším se na odpočinek a možná už zítra pojedeme týmové závody, tak na to se těším. Kluci jezdí super, zatím nevím, kdo pojede, ale věřím, že máme šanci,“ dodává Eva.

Další čeští reprezentanti Vendula Hopjáková, Radek Houser a Jan Kubičík neuspěli v úvodním kole. Jakub Žerava a Kryštof Choura skončili v osmifinále, kde dojeli shodně čtvrtí.