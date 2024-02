Z tanečního parketu na sníh ladně a především úspěšně. Eva Adamczyková se z titulků společenských rubrik přesunula zpět do těch sportovních. Přečtěte si, co o olympijské vítězce ve snowboardcrossu (možná) nevíte.

Eva Adamczyková před MS 2023. | Foto: se svolením CPA

Do olympijského vítězství v Soči v roce 2014 znala Evu Samkovou hlavně snowboarďácká komunita. Jenže od té doby o ní lidé vědí snad všechno a mají ji rádi. Není s ní nuda. Dokáže strhnout a zaujmout svým optimismem. A je jedno, jestli vypráví o drsné snowboardcrossové bitvě anebo při nablýskané StarDance o kreacích na tanečním parketu.

KVÍZ: Adamczyková na prkně i na parketu. Jak dobře znáte hvězdu ze snowboardu?

Protože pochází z Vrchlabí, měla přirozeně blízko k zimním sportům. Asi v deseti letech lyže vyměnila za prkno. A to vůbec první má dodnes schované. Ráda zavzpomíná, jak si oblíbila partičku, se kterou jezdila.

„Snowboarding mi přišel nějak sympatičtější. Možná to bylo i tím, že tréninky začínaly později než ty lyžařské a mohla jsem být dýl v posteli,“ říká s úsměvem.

Překvapivá odměna za olympijské zlato

Když se v patnácti potkala s Markem Jelínkem, trenér ji nasměroval ke snowboardcrossu. Vydržela u něj dodnes a důkazem, že to byla správná volba, je nedávný triumf ve Světovém poháru ve Svatém Mořici.

V elitním seriálu přitom závodila poprvé od loňského března a hned všem ujela. Sezonu totiž kvůli zmíněné televizní tancovačce, v níž to s tanečním partnerem Jakubem Mazůchem dotáhli na druhé místo, začala až nyní.

Jak si Češi (ne)zamilovali snowboard. Adamczyková by před lety nesměla na svah

Do Soči přijela v roce 2014 jako juniorská mistryně světa. Bylo jí dvacet a řadoví sportovní fanoušci ji neznali. Jenže pak si užila velkou slávu a nesčetněkrát musela vysvětlovat, jak je to s jejím namalovaným knírkem. Média sledovala její kroky, kariéru začali víc kopírovat sponzoři. Přišly další medaile, ale Eva úspěchy zase tolik neprožívala.

Potěšilo ji však, že za zlato ze Soči dostala darem od Města Vrchlabí koně Pepina.

Triumf Evy Adamczykové na loňském mistrovství světa:

Zdroj: Youtube

Veselku měla na Dvoračkách

Měla skvělé dětství. S rodiči zažila spoustu krásných věcí, ale o nejbližší kvůli zákeřné chorobě brzo přišla. Nejdřív ji před šesti roky opustil táta, dva roky po něm odešla maminka. Bylo to kruté, ale o smrti jí nedělá problém hovořit. Z rodiny jí zůstala mladší sestra Jana.

„Rodiče nám samozřejmě moc chybí, ale musíme jít dál,“ prohlásila závodnice Dukly, která je už půldruhého roku vdaná. Životem jde společně s hercem Markem Adamczykem.

Svatba Evy Samkové a Marka Adamczyka.Zdroj: Barbora Mráčková

Seznámili se před pěti lety na koncertě Pro Světlušku, kde s ní měl udělat interview. Před půldruhým rokem se tajně brali v Krkonoších. Veselku měli v čarokrásném prostředí areálu Horská bouda Dvoračky. Bylo to zrovna v době, kdy měla sportovní pauzu. Teprve se vracela po často zmiňovaném zranění.

O tom, jak si v prosinci 2021 si při závodě v Rakousku zlomila obě holenní kosti nad kotníky, se psalo horem dolem. Když od nešťastného karambolu uplynulo něco málo přes čtrnáct měsíců, stejná Evka s namalovaným knírkem pod nosem, akorát s jiným příjmením Adamczyková, slavila v Gruzii senzační titul mistryně světa.

Jak se zrodila hvězda. Adamczyková vzpomínala na minulost, teď se vrací na prkno

Co všechno se muselo stát, aby si po těžkém zranění mohla znovu poslechnout českou hymnu? Den po nehodě na klinice v rakouském Schrunsu proběhla úspěšná operace a pochroumané nohy zpevňovaly šrouby. „Uvidíme, jak se to bude hojit, ale budu bojovat!“ vzkázala tehdy z nemocnice.

Hroznej týpek chodil i na StarDance

Bojovnost je předností Evky. Jenže rekonvalescenci přibrzdil covid. „Osud mi připravuje samé lahůdky,“ napsala z domácí izolace. Když se pak se svolením profesora Pavla Koláře mohla poprvé postavit na prkno, vybrala si mírný kopec v areálu Bubákov v rodném Vrchlabí. „Jsem ráda, že jsem byla vůbec schopna se na snowboard postavit,“ prohlásila.

Od dětství má ráda koně. V páté třídě zjistila, že je mají v nedalekém Strážném, a tak tam začala s kamarádkou chodit. Dokonce prý na základce uvažovala o zkouškách na střední zemědělskou školu. Teď, když má čas, spěchá za svými koníky. Mentálně si u nich odpočine.

Eva Adamczyková: Vdaná jsem snad jen já. Soupeřky neví, jak mé jméno vyslovovat

Baví ji to a prý se tím vrací do dětských let, kdy u koní většinou trávila celé prázdniny. Je zvyklá na veškerou práci, kterou je ve stáji potřeba zastat. K Pepinovi si se sestrou později ještě pořídily klisničku Demi Moore. To proto, aby mohly jezdit na společné projížďky.

Má i dalšího čtyřnohého kamaráda. Psíka Artura si s manželem pořídili z dočasné péče. „Artur je nalezenec. Je to hroznej týpek. Když se ocitne někde ve společnosti, je nadšenej, že může volně běhat. Miluje lidi a psy. Je to takovej malej sympaťák a trochu blázen,“ smála se.

Adamczyková a Hradilek ve StarDance? Dobře využitá šance, říkají mistři světa

Artur mimochodem chodil na podzim i na tréninky StarDance, kde také účinkoval Marek Adamzcyk, a rozpustilého křížence si tam manželská dvojice předávala. Jednou se s nimi dokonce objevil na tanečním parketě.

Lidé prý olympijské vítězce říkají, že je Artur hubený, že ho málo krmí. „Cpeme do něj granule horem dolem, ale asi to vyběhá. Je to sportovec,“ smála se Adamczyková.

Nejrychlejší holka ve vesmíru

Její fanoušci se mohou těšit na dokument nazvaný Efka – Nejrychlejší holka ve vesmíru. „Natáčet se začalo ten den, kdy mi vyndali šrouby z nohou. Zranění nebylo vůbec v plánu, ale myslím, že to dokumentu dodalo zajímavou linku,“ prozradila o díle, které bude uvedeno v polovině února.

Natáčení nebylo pro Evu Adamczykovou úplnou novinkou. Už dřív se podílela na dokumentech Českem nejen za sportem a Alpami nejen za sněhem.

Tancování mi pomohlo nabořit stereotyp, říká Adamczyková o StarDance

Zahrála a zazpívala si v klipu Báry Polákové a před nedávnem se dokonce mihla v hraném filmu Poslední závod, který pojednává o tragickém příběhu Bohumila Hanče a Václava Vrbaty při závodě v běhu na lyžích v Krkonoších. Jednu z hlavních postav ztvárnil Marek Adamzcyk, ale jeho manželka se objevila v jiné časové lince.

Těžko říct, kam jednou povedou kroky této všestranně talentované ženy. Jisté je, že jí ještě v dalších letech budeme držet pěsti při soubojích na snowboardcrossových tratích.