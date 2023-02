Jaké poznatky jste si tehdy odnesla?

Trať je tam dlouhá a spíš pomalejší. Bude to dost o taktice, protože před cílem je dlouhá rovinka. Kdo na ní bude první, nemusí vyhrát. Podle posledních zpráv je tam trochu divoký počasí. Doufám, že se zlepší, až přijedeme.

Eva Adamczyková: Vdaná jsem snad jen já. Soupeřky neví, jak mé jméno vyslovovat

Čeká vás už sedmé MS, získala jste titul a byla i třetí. Nesvádí bilance ke zkompletování sbírky?

To by samozřejmě bylo fantastické… (smála se) Ale musím brát v úvahu, že ještě nemám takovou fyzičku jako před zraněním. Navíc se ostatní holky zlepšily a ve špičce se objevily nové.

Pojedete individuální i týmový závod. Co se dá od toho očekávat?

Týmové závody mám moc ráda. Do sezony jsem šla s tím, že je testovací a že nevím, co se v ní bude dít. Jakákoliv medaile by byla pecka.

Jdu do toho čím dál víc

Zranění jste si přivodila právě při týmovém závodě. Nebudete to mít v hlavě?

To ne. Bude to jiný závoda na jiném místě. Už jsem taky vytrestaná. Dávám si bacha, abych v cíli prkno tolik nestrkala. Spíš tam strčím ruku. Na týmový závod se těším.

Naposledy jste nedojela závod v Cortině. Jaký program jste měla poslední dobou?

Trénovala jsem na Dolní Moravě. Hodně jsem toho najezdila a trochu dohnala manko. Lepším se. Už se cítím skoro jako dřív. Cílem v sezoně bylo jezdit tak, abych cítila minimální omezení. Myslím, že to nevypadá špatně.

Eva Samková měla svatbu v Rokytnici. Olympijská vítězka si vzala herce Adamczyka

Dokážete říct, jaké pokroky děláte v průběhu sezony?

Mohu si dovolit ostřejší zatáčku nebo mi míň vadí boule. Ztrácím opatrnost, jdu do toho čím dál víc. Je to díky kombinaci cvičení, fyzikálním terapiím a ježdění. Někdy jsou nohy bolavější a otečou, ale když si dám na noc zábal, tak se to zlepší. Naučila jsem se s tím žít.

Ještě před odletem na MS vás v sobotu ve Špindlerově Mlýně čeká Red Bull Homerun. Jak se těšíte?

Bude to souboj mezi bikem a snowboardem. Uvidí se, jestli bude na sjezdovce rychlejší Michal Maroši, nebo já. (smála se) To si nemůžu nechat ujít.