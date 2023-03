Snowboardcrossařka Eva Adamczyková se poprvé po těžkém zranění z prosince 2021 dostala na stupně vítězů ve Světovém poháru. Olympijská vítězka, která už po letošním návratu na svahy zvládla vyhrát mistrovství světa skončila ve švýcarském Veysonnaz druhá o šest setin za vedoucí ženou seriálu Charlotte Bankesovou, která vyhrála pátý závod za sebou.

Eva Adamczyková | Foto: ČTK

Eva Adamczyková po druhém místě v kvalifikaci, kde měla o setinu horší čas než Bankesová, vyhrála čtvrtfinále i semifinále. V úvodní jízdě se do čela propracovala v průběhu tratě. V té semifinálové odstartovala nejlépe ze všech a pak odolala náporu stříbrné medailistky z nedávného světového šampionátu Australanky Josie Baffové.

Famózní návrat po těžkém zranění: Adamczyková vyhrála mistrovství světa

Ve finále se čtveřice závodnic přetlačovala o pozice. "Měly jsme tam docela i silný kontakt prkny s Josie a Charlotte, protože jsme tam najížděly všechny do té první klopky. Úplně se mi tam roztančilo prkno, jak do mě ťukly, a mám zářez i na vázání, takže jsem vlastně ráda, že jsem to ustála," řekla Adamczyková.

Ve vyrovnané finálové jízdě v některých úsecích vedla, ale v závěru neodolala útoku Bankesové. "Nesrovnala jsem se tak dobře jako v předešlých jízdách na ty poslední boule, tam jsem ji ještě mohla předupat," posteskla si Adamczyková.

Byla ale maximálně spokojená se druhým místem, které je jejím nejlepším individuálním výsledkem v seriálu od vítězství v čínském středisku Secret Garden v listopadu 2021. "Byl to jen kousíček na první místo. Ve čtvrtfinále jsem měla nejhorší start z toho dne, ale poučila jsem se z toho v dalších jízdách. Jsem nadšená, je super, že mám pódium i ze svěťáku. Je to hezky zkompletované, posunula jsem se na čtvrté místo v celkovém pořadí, to třetí není daleko. Celkové umístění ve svěťáku tenhle rok vůbec nebyl cíl a nakonec to není tak špatné," dodala.