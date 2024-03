Světový pohár snowboardcrossařů v kanadském St. Anne dopadl pro Evu Adamczykovou v pokaždé stejně. Při poslední akci sezony dvakrát vyhrála malé finále, což znamená páté místo a pátá skončila v celkovém pořadí elitního seriálu. Na překvapivé třetí místo ze soboty nenavázal Radek Houser. Tentokrát vypadl v osmifinále.

Eva Adamczyková | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

V celkovém hodnocení SP byla nejlepší Francouzka Chloé Trespeuchová. Úřadující mistryně světa Adamczyková hladce vyhrála čtvrtfinále a dlouho sahala po postupu i v semifinále. Jenže po závěrečném skoku ji v cílové rovince těsně přejely Australanka Josie Baffová a Trespeuchová a zbyla na ní třetí příčka.

„Ctila jsem se skvěle, věřila jsem si na finále, ale na trati se dost měnila rychlost. V semifinále se to celkově zpomalovalo, nedoskočila jsem klopku a pak double. Celou dobu se za mnou holky vyvážely. V cíli jsem pak měla menší rychlost,“ uvedla.

Chtěla v Kanadě vyhrát

Navzdory vítězství v malém finále přiznala, že je trochu zklamaná. „Chtěla jsem tady vyhrát, bylo to reálné. S tak krátkou přípravou, jakou jsem měla na tuto sezonu, to bylo super. V každém závodě jsem měla pódium, jen v Montafonu a Kanadě to na bednu nevyšlo. Celkově jsem se sezonou spokojena,“ dodala olympijská vítězka ze Soči, která kvůli účasti v taneční soutěži StarDance vynechala v úvodu sezony dva závody.

Reprezentační trenér Marek Jelínek se už dívá do budoucnosti. „Dneska jsem jen doufal, aby se nikdo nezranil a do letní přípravy nastoupili všichni zdraví,“ přiznal. „Když na letošní výsledky navážeme příští rok, kdy se koná mistrovství světa, potažmo za dva roky na olympiádě, tak by to bylo skvělé.“