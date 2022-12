Oproti pátečnímu závodu si olympijská vítězka ze Soči pohlídala semifinálovou jízdu a postoupila do velkého finále. Do závodu o 5.-8. místo se poprvé v kariéře probojovala Vendula Hopjáková.

Adamczyková dojela ve čtvrtfinále i semifinále druhá za Banksovou. Ve finále odstartovala trojnásobná vítězka SP z taktických důvodů později než trojice soupeřek. Po zrychlení se k nim přiblížila a v posledních metrech atakovala páteční vítězku Josie Treuspechovou z Francie. K bronzu chyběly jen centimetry, respektive tři setiny.

Zlepšení Adamczykové. Ve druhém závodě po návratu na prkno vyhrála malé finále

„Bylo to těžké rozhodování, jestli vyrazit stejně jako v předchozích jízdách s nimi, nebo dát opožděný start. Chtěli jsme to udělat tak, abych je dojela později než včera v malém finále, ale bylo to o moc,“ vykládala závodnice Czech SBX Teamu.

„Nikdy nevíte, jak to pojede ostatním. Dorazila jsem je po chvíli, od třetí jsem byla kousek. S ježděním jsem ale moc spokojená. Hlavně jsem ráda, že jsem míň řešila kotníky, mohla jsem jet naplno a neměla žádné obavy. Začátek sezony jsem si nemohla přát lepší,“ pokračovala spokojeně.

Jelínek se těší na mistrovství světa

Devětadvacetiletá držitelka dvou cenných kovů z mistrovství světa se poprvé po zlomeninách nohou těsně nad kotníky postavila na start zkraje prosince a ve francouzském Les Deux Alpes skončila desátá. Nyní potvrdila stoupající formu dvěma umístěními těsně pod stupni vítězů. V celkovém hodnocení seriálu poskočila ze sedmého místa na páté.

Spokojenost byla cítit z trenéra Marka Jelínka. „Zvolili jsme znovu opožděný start. Byla domluva, že vystartuje ještě o něco později než včera, ale holky byly lepší. Povedl se jim start i první zatáčka. Eva je dojela až ke konci trati a tam předjíždět bylo velmi těžké,“ hodnotil.

Finále po třech letech. Pančochová předvedla v Big Airu obtížný trik

„Jsem šťastný, že mohla vůbec závodit a dostala se do takové formy. Těším se na mistrovství světa, kde pojedeme jak v jednotlivcích, tak v týmech o medaile,“ plánoval kouč reprezentace.

Hopjáková zajela životní výsledek bez Dukly

Druhá česká reprezentantka zajela v Cervinii životní výsledek. Šestadvacetiletá Vendula Hopjáková využila ve čtvrtfinále pádu všech tří soupeřek a dostala se poprvé mezi nejlepší osmičku. Přestože v semifinále a malém finále skončila čtvrtá, vylepšila si dosavadní maximum, kterým bylo deváté místo z Veysonnaz v roce 2020.

„Letos to nebylo jednoduché, přišla jsem o největší podporu, z které jsem si hradila soustředění a zázemí v Praze. Rozhodovala jsem se, jestli to bez Dukly finančně vůbec zvládnu. Pomáhá mi tým, svaz, mám práci,“ líčila Hopjáková.

Už mi neříkají Jágr na lyžích. Mám teď takový zvláštní život, líčí Řezáč

„Jsem ráda, že se všechno zúročilo, ale v přípravě na sněhu jsem byla zhruba dvacet dní. Když nemáte náležitě naježděno, míň si věříte. Proto jsem za malé finále moc ráda,“ pochvalovala si.