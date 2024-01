Návrat šampionky. Snowboardcrossařka Eva Adamczyková, která si v úvodu sezony odskočila z prkna na taneční parket ve StarDance, bude dnes poprvé bojovat o body do Světového poháru. Ve Svatém Mořici čeká dvojnásobnou mistryni světa a olympijskou vítězku ze Soči první závod v elitním seriálu.

Eva Adamczyková se po taneční pauze vrací ke snowboardcrossu | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Eva Adamczyková se do Světového poháru zapojila až ve třetím dílu, první část sezony obětovala kvůli účinkování v televizní taneční soutěži. Do konce sezony zbývá šest závodů Světového poháru.

„Ve Světovém poháru rozhodně nechci jet na pohodu. Budu se snažit jet co nejlépe a doufám, že se mi podaří získat nějaké stupně vítězů, ale je dost těžké držet s holkami krok, protože jsou tak dobré a každým dnem se zlepšují,“ vzkázala Adamczyková.

Vítězná generálka

Úvodní podniky v Les Deux Alpes a v Cervinii bedlivě sledovala. „Byly to opravdu těžké závody, takže to ve Svatém Mořici nebude vůbec jednoduché. Nedělám si s tím ale starosti, uvidím, jak to půjde a pak si dám v únoru ještě nějaký trénink," plánovala.

Zlatá jízda Evy Adamczykové na loňském MS:

Do dnešních vyřazovacích jízd vstoupí třicetiletá úřadující světová šampionka jako třetí žena čtvrteční kvalifikace. Rychlejší časy zajely jen Italka Michela Moioliová a Američanka Stacy Gaskillová.

Generálku na Světový pohár si Adamczyková střila na mezinárodním mistrovství Rakouska v Montafonu, kde v závodu FIS nenašla přemožitelku. „Jezdilo se mi skvěle. Skvělá příprava na svěťák ve Svatém Mořici,“ zhodnotila svůj vítězný návrat na prkno Adamczyková.