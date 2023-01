Souboj Petra Vlhová vs. Mikaela Shiffrinová, ovace na počest Martiny Dubovské. Tohle jsou hlavní příběhy víkendových závodů Světového poháru ve slalomu. V sobotu 28. ledna a v neděli 29. ledna u toho budou i dva čtenáři Deníku.

Zapojte se do naší soutěže!

Odpovězte na otázku: Jak se jmenuje areál, kde se závody Světového poháru uskuteční?

a) Svatý Martin

b) Svatý Petr

c) Svatý Tomáš

Odpověď včetně kontaktních údajů zašlete do 27. ledna do 12 hodin na e-mailovou adresu soutez@vlmedia.cz, do předmětu napište SP Špindlerův Mlýn. Dva šťastní výherci obdrží po dvou vstupenkách na oba dva závodní dny. Vyhrává 11. a 111. správná odpověď.

Více o Světovém poháru ve Špindlerově Mlýně:

Lyžařky dostanou náušnice z betonu. Trofej pro Světový pohár vznikla v garáži

Záhrobský velí dobrovolníkům: Když v noci nasněží, jde se na kopec ve čtyři ráno

Překoná Shiffrinová ve Špindlerově Mlýně rekord? Počasí se nakonec umoudřilo