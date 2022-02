To, co předvedli britští tanečníci na podmanivou hudbu Maurice Ravela, vzbuzovalo emoce. Mnozí jejich vystoupení s adaptací skladby Bolero, která se musela z původních sedmnácti zkrátit na necelých pět minut, považují za nejkrásnější volnou jízdu všech dob.

Do Sarajeva přijeli Torvillová s Deanem v pozici trojnásobných mistrů světa. Podle pravidel začíná program ve chvíli, kdy se nože dotknou ledu. Kvůli delší hudbě se tak zrodil slavný úvod.

Tanec začal v pokleku

Bruslaři nejdřív poklekli a skoro půl minuty v symbióze s hudbou tančili rukama a horní polovinou těla. Diváci byli u vytržení i z další podívané. A když dvojice zakončila jízdu ulehnutím na led, odměnili ji frenetickým potleskem.

„Do historie se zapsali tím, že začali s interpretací jednolitého programu. Byli to oni, kdo průběhu tance přestali měnit hudbu a tempo, a skončili s klasickým tanečním držením,“ vysvětluje krasobruslařská expertka a bývalá závodnice a rozhodčí Olga Žáková.

„Do té doby se obvykle jezdilo na tři různé taneční sekce. Třeba kus tanga, polky nebo valčíku. Velkou zásluhu na změně přístupu měl Christopher Dean, který ve dvojici působil i jako choreograf. Měl výborné nápady,“ pokračuje.

Podle dalších znalců Bolero představovalo spíš jakýsi lední divadelní útvar a díky stupňujícímu rytmu přineslo fantastický zážitek. „Bylo to něco mezi uměním a sportem,“ uvedl s odstupem času dnes třiašedesátiletý Dean.

Po Sarajevu dostali od královny Řád britského impéria a pak si krasobruslením deset let vydělávali. Do soutěží se vrátili na ZOH 1994 v Lillehammeru, kde byl povolen start profesionálům.

Žáková dala Britům své první šestky

Bronz z byl pro ně zklamáním. Ohlásili konec sportovní dráhy, i když krasobruslení nikdy úplně neopustili. Stali se legendami a Bolero ztělesněním dokonalosti. Olga Žáková éru britských tanečníků dobře pamatuje od rozhodcovského stolku.

„Je to dávno. Jsem už pamětník,“ usmívá se. „Ale vím přesně, že jsem jim za Bolero dala své první šestky. Bylo to ještě před Sarajevem na mistrovství Evropy v Budapešti, kde měla olympijská skladba velkou premiéru. Měla jsem z jejich volné jízdy ohromnou radost. Navíc byli oba hrozně fajn, takoví milí a příjemní lidé.“

Televizní spolukomentátorce se Torvillová a Dean líbili už dřív. „Jejich novátorství se projevilo i v starším programu nazvaném Cirkus. Byli to vynikající představitelé klasické anglické školy. Měli krásný skluz, skvěle bruslili v hranách a začali víc používat ruce. Vstřebali to nejlepší, co se do té doby v tancích urodilo. Jejich umění pak vyvrcholilo v Boleru.“

O tom, že se v Sarajevu skutečně událo něco mimořádného svědčí i fakt, že když před dvaceti lety prováděl britský televizní kanál Channel 4 průzkum stovky největších sportovních událostí, umístilo se Bolero na osmém místě.