Co bude hlavní náplní třítýdenního kempu v Číně?

Poznat místní dráhu, co nejvíc otestovat materiál a udělat si celkový přehled o tom, jak to bude na olympiádě vypadat.

Jak se těšíte na olympijskou dráhu a co už o ní víte?

Jsem zvědavá, jak bude v Číně všechno fungovat. Ledové koryto je tam hodně dlouhé, takže věřím, že by mi mohlo vyhovovat. Taky doufám, že bude rychlé a náročné.

Jak dlouho se musíte na první jízdy na nové dráze připravovat?

Všichni, kromě Číňanů, tam budou poprvé. Video z dráhy máme, zatáčky znám, z videa jsem si nakoukala, co se dalo, a zkusila si napsat plán, jak by bylo nejlepší si dráhu projet. Ale je to jen podle videa. V reálu to asi bude něco úplně jiného. První jízda na dráze, kde ještě nikdo nebyl, je vždycky takové překvapení. Není se koho zeptat na detaily, musíme se dráhu všichni teprve naučit.

Víte, kolik jízd na dráze pojedete?

Kolem čtyřiceti. Na konci by se měl uskutečnit i testovací závod. Není to úplně optimální, normálně už bychom měli na téhle dráze za sebou nějaký světový pohár. Bude to náročné, i kvůli tomu, že se do února změní počasí a dráha bude úplně jiná, možná o dvě až tři vteřiny rychlejší. I proto pro nás bude těžší vychytat vhodný materiál.

Připomíná vám testování, že už se olympiáda blíží?

Hned po Číně začíná světový pohár. Čeká mě hodně náročná sezona, ale už se moc těším.