Tobogan je v některých pasážích krytý, ale víc je otevřený. „Jak na dráhu sněží, tím to jízdu brzdí. Pozor se musí dávat na každou maličkost,“ vykládala dívka s česko-německými kořeny.

„S výsledkem jsem zatím spokojená,“ poznamenala Anička, která na dvou předchozích šampionátech skončila čtvrtá, ale pro letošek by jako úspěch brala právě šesté místo. „Starty nebyly úplně dobré, ale jízdy byly fajn. Druhá o trošku horší než první. Ale jsem v šestce,“ culila se třiadvacetiletá slečna.

Vede Švýcarka Marina Gilardoni. Medaile je pro českou reprezentantku už daleko. Na bronz ztrácí 74 setin sekundy. „Budu se hlavně snažit uhájit pozici,“ slibovala a vrátila se ke sněžení, které zasahovalo i do závodu.

„Projevovalo se to docela blbě. Kliku jsem měla v první jízdě. Italka před mnou si rozbila helmu a pořadatelé dráhu uklidili. To jsem byla docela ráda,“ líčila trojnásobná juniorská mistryně světa. „Ve druhé jízdě už to bylo konstantní, i když by to šlo líp.“

Technická dráha

Jak by měly vypadat ideální povětrnostní podmínky pro skeleton? „Když neprší, nesněží a je aspoň na teploměru nula. Pokud je víc stupňů, je to horší. Důležité je, aby bylo koryto čisté a led chladný. Bohužel v týdnu před šampionátem se vystřídaly všechny podoby počasí a kvůli tomu nešlo testovat materiál,“ krčila rameny.

Ledový tobogan v Altenbergu nepatří k nejrychlejším, ale rodačce z Prahy docela sedí. „Dneska jsme jeli nejvíc asi 115 kilometrů za hodinu. Sníh v tom nehraje takovou roli, ale dráha je dost technická. Mně vyhovuje, protože je dlouhá. Mám aspoň čas na dohnání ztráty na startu,“ přiznala.

Jak stráví program mezi pátečními a sobotními jízdami? „To je obvyklý proces. Jdu na kontrolu saní, to musí prvních šest. Následuje příprava skeletonu, nožů, rozbor jízd, video a všechno znovu. Trenér by měl být v pohodě. Jízdy byly v pořádku, nějaké maličkosti zkusím zlepšit,“ vykládala.