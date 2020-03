„Jsme tady celá rodina. Moji rodiče, sestřenice, bratranec a naši malí,“ jmenuje suitu, která přijela povzbudit Annu na dráhu v Krušných horách nedaleko českých hranic.

„Letos jsem se byla podívat ve francouzském La Plagne, kde se jí moc nedaří. Jinak jezdíme hlavně po Německu do Königssee nebo Winterbergu.“

Nepřenášet nervy

Na veliké rychlosti ve skeletonu si už prý zvykla. Byla ostatně svědkem prvních Aniččiných krůčků v této disciplíně.

„Bylo jí čtrnáct a bydleli jsme blízko Königssee. Na první trénink jsem se šla podívat. Děti se připravují v tělocvičně a nejdřív startují z nižších výšek,“ vzpomíná.

„Pamatuji si, že když dojela, řekla konec. Na tohle už nevlezu. Někde jsem se břinkla do kolena. Jenže potom se to změnilo. Trenéři jí vysvětlili, že umí řídit, a ať to zkusí. No a vydržela u toho,“ pokračuje.

Pro ty, kdo nejsou obeznámeni se situací, je třeba říci, že Anna má českou maminku a německého tatínka. Ještě předloni reprezentovala Německo, po olympijských hrách v Pchjongčchangu se však rozhodla pro změnu. Má za sebou druhou českou sezonu a se svou matkou žije v Českých Budějovicích.

„Vždycky mám z její jízdy trochu nervy, ale musím se od toho odpoutat, abych to na ni nepřenášela,“ přiznává paní Pokorná. „Strach ovšem nemám. Tenhle sport si vybrala. Je dospělá. Ví, co dělá. Při jakékoli činnosti se může něco stát. Sportovní gymnastika, kterou také zkoušela, je možná rizikovější. Důležité je, že jí to baví a má dobré výsledky,“ vypráví vyrovnaně.

Ovšem sama by se na skeletonu projet nechtěla. „No, to rozhodně ne. To by nebylo pro mě,“ vrtí pobaveně hlavou. Zároveň přiznává, že proti minulosti, kdy Anna reprezentovala Německo, je pro ni nyní pohled na závodní trať mnohem příjemnější.

„Je lepší, když závodí za Česko. Jinak to prožívám. Vždycky je fajn, když se někdo od nás prosadí,“ říká s úsměvem.

O závodech si spolu povídají. „Někdy je rozebíráme, ale já nejsem profík. Vím, že jí nejdou starty a pak to musí dohánět. Jízdy má výborné a dokáže zabojovat,“ hodnotí.

Aniččino snažení směřuje k pekingské olympiádě. „Bude se snažit, ale plánuje i další hry. Byli jsme za ní v Jižní Koreji, ale to jsou exotické země. Byla bych ráda, aby se olympiáda konala někde, kde mají lidi k zimním sportům vztah,“ dodává.