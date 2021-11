Skeletonistka Anna Fernstädtová si při tréninku na úvodní závod Světového poháru v Innsbrucku poranila stehenní sval a není jisté, zda v pátek zahájí olympijskou sezonu. Čtyřiadvacetiletá rodačka z Prahy má po pádu v cílovém prostoru sval hodně oteklý. O startu se rozhodne až v den závodu.

Skeletonistka Anna Fernstädtová. | Foto: ČTK

"Na tréninku v jedné jízdě jsem spadla, ne v trati, ale až v cíli. Tady to je trošku nebezpečné v Innsbrucku. V zatáčce, kde už není trať, jsem brzdila, byl tam hrbol ze sněhu a ledu, vyskočily mi saně, otočily se, já je zkusila držet a zase si na ně lehnout. Ale už jsem ležela blbě. Přišla další vlna a madlo mi narazilo do stehna, to mě bolí," uvedla Fernstädtová v tiskové zprávě agentury Sport Invest, která ji zastupuje.