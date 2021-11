Barevná kombinace celého úboru je nápadem čtyřiadvacetileté reprezentantky a má představovat slunce, vodu a led. Nejzásadnější změnou se jeví zlepšení fyzičky.

„Bylo to hodně náročný, dřív jsem tomu tolik nedávala, ale ukázalo se, že příprava byla zvolená správně. V těle nastaly nějaké změny, přibyla mi svalová hmota, ale čistá hmotnost zůstala skoro stejná,“ prozradila.

Sportovkyně každým coulem

„Mám před sebou výjimečnou sezonu, ale mám pocit, že trénuju pořád stejně. Jen jsem měla trochu míň volna. Myslím, že to bude sezona jako každá jiná, akorát navíc přibude olympiáda,“ vyprávěla Anna Fernstädtová, která na minulé olympiádě v Pchjongčchangu startovala v německých barvách, ale pak se rozhodla závodit za vlast své matky.

Kondici má na starost trenér Josef Andrle. „Z Aničky se stala sportovkyně každým coulem. Má za sebou náročné období a v kondici se posunula o takový kus, že tréninky teď mohou být tvrdší a jsou naplněné tím, co je potřeba na špičkový výkon,“ zmínil kondiční kouč.

„Přes léto jsme hodně pilovali starty. Vedle kondičky jsme udělali další kus práce. Šlo o zautomatizování techniky a větší zapojení síly a rychlosti. Myslím, že se nám to docela povedlo. Každý den na tom pracuji,“ poznamenala.

Od toho by se měly odrazit výkony v ledovém korytě. „Chtěla bych se proti dřívějšku zlepšit. Nějaké medaile by byly fajn,“ usmívala se rodačka z Prahy. „Pro mě je blbý, že v kalendáři není závod v Königsee, kde jsem byla loni druhá, ale dráhu tam v létě poškodily prudké deště.“

Do přípravy patří i trénink očí

S dřívější helmou mívala potíže, protože jí dobře neseděla a během jízdy se na hlavě hýbala. „Musela jsem si bradu lepit tejp a helmu vycpávat. Posun ve velké rychlosti nebyl příjemný. Nová přilba mi bude líp sedět a bude o něco bezpečnější,“ pochvalovala si.

Na ochraně hlavy pracuje firma Vagus bývalého sjezdaře Ondřeje Banka a před časem i trenéra Ester Ledecké. „Aničce jsme nejdřív naskenovali hlavu. Celé je to ještě v procesu a jde o to, aby se to stihlo do prvního závodu. Vzniká to relativně narychlo, ale myslím, že to zvládneme,“ prozradil Bank s tím, že na vývoji kevlarové helmy se podílí pět lidí.

„Ještě jsem ji neměla na hlavě, ale určitě to bude lepší než dřív. Měla bych ji mít k dispozici už na tréninkové jízdy v Innsbrucku. Moc se těším. Pokud vím, tak nikdo ze soupeřek přilbu na míru nemá,“ culila se.

K novinkám patří i trénink očí, i když vadu zraku nemá. „Týká se to přeostřování zblízka na dálku a opačně. S Tomášem Pospíchalem pracujeme s 3D brýlemi. Pomoci mi to má k tomu, abych rychleji reagovala na to, co vidím,“ vysvětlila.

V říjnu strávila tři týdny ve středisku Jen-čching, kde se bude v únoru bojovat o olympijské medaile. „Čína byla dlouhá a náročná. Nová dráha mi vyhovuje, dařily se mi i starty a v testovacím závodě jsem byla šestá, což není špatný. V únoru tam ale bude jiný led, takže stejně do toho půjdeme nanovo,“ vykládala Anička.

Oproti minulosti bude po celou sezonu v přímém kontaktu s kanadským trenérem Jeffem Painem. „Dojde k určité kooperaci. Jeff má na starost i dva Rakušany, čímž vznikl takový menší tým, a to mi vyhovuje. Je fajn, že nebudu sama,“ dodala česká olympijská naděje.