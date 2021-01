Do nominace na právě probíhajícím Turné čtyř můstků se syn slavného otce nedostal. V těchto dnech se snaží potkat s formou, aby se mohl v dohledné době vrátit do světového poháru.

Příklad mistra světa v letech a olympijského medailisty dnes jednapadesátiletého Jaroslava Sakaly byl zákonitě silný. „Dělal jsem víc sportů, dlouho jsem hrál fotbal, ale vyhrály skoky. Nejvíc mě bavily a baví pořád,“ vyprávěl čtyřiadvacetiletý závodník.

„Táta mě ale většinou netrénoval. Akorát rok, co převzal klub ve Frenštátu, a pak dva, když jsem s ním byl ve Slovinsku. Teď už mě jenom pozoruje. O mém skákání se tolik nebavíme, i když skoky jsou součástí našeho života,“ poznamenal Filip Sakala.

V české reprezentaci se objevuje střídavě, stabilní pozici si nevydobyl. Mohlo to vyjít letos, ale nebylo mu přáno. V létě prodělal covid-19, ale před druhým závodem světového poháru v Ruce měl znovu pozitivní test. Jenže látky, které ho měly vyvolat, nejspíš pocházely z prvního onemocnění.

Špatně skáče

Kromě toho v úvodním závodě SP ve Wisle neprošel kontrolou kombinézy. Trable nebraly konce. Ze šampionátu v letech v Planici, kde jeho táta v roce 1994 triumfoval, byl diskvalifikován opět kvůli nevhodné kombinéze. Posléze nezářil ani v Kontinentálním poháru.

„Říká se, že mám smůlu, ale já bych to tak nenazval. V první řadě špatně skáču. Na prvním závodě se mi nepovedlo pár věcí, a to se mnou táhne. Kdybych to zvládal, vypadalo by to jinak. V Planici jsem byl kvůli nepovedeným tréninkovým skokům ve stresu. V kvalifikaci jsem chtěl převést zlomový skok, ale jak jsem se koncentroval, zapomněl jsem si vzít základní věc,“ litoval.

Závodník Dukly Frenštát se ze situace nehroutí a snaží se najít východisko. „Nejsem typ, který by něco balil, když přijdou problémy. Už jsem si poradil s několika těžkými chvilkami a tohle je akorát další škola života. Myslím, že to není taková katastrofa, jak to možná vypadá. Už si budu pamatovat, že nesmím zazmatkovat,“ konstatoval.

„Ve skoku do sebe musí zapadnout víc věcí, a když se to povede, dá se poskočit z padesátého místa na desáté. Proto neztrácím víru a dál pracuju. Vím, že na sport mám v životě jen jednu šanci, potřebuji ji správně uchopit,“ pokyvoval hlavou rodák z Frenštátu pod Radhoštěm.

Navzdory ne příliš příznivé současnosti se nepřestal tajit velkým cílem. Chce se totiž jako táta stát mistrem světa v letech. Příslibem je, že na mamutím můstku v minulosti skončil 206 metrů a překonal rodinný rekord.

Co je ke splnění snu potřeba? „Kromě špičkového materiálu a vysoké výkonnosti je jednou z podmínek správné psychické rozpoložení. A v neposlední řadě je důležité udržet nízkou váhu. Když vezmu tento aspekt, tak mi od přírody nebylo dáno. Váha u mě hraje dlouhodobě velkou roli,“ upozornil závodník, jehož limituje 190 centimetrů vysoká postava a dispozice ke svalovému růstu.

Obecně český skok na lyžích trpí nedostatkem můstků. „Momentálně jsem v situaci, že nemám formu a musím se vyskákat. Teď se zprovozňuje devadesátka v Harrachově. To by mohlo pomoct. Ale spíš jezdíme do Polska, kde jsou nejkvalitnější můstky. Trénovat teď budu v Zakopaném. Věřím, že mi to pomůže,“ prozradil.

Jiný sport, jiná doba

Probíhající Turné čtyř můstků sleduje spíš okrajově. „Snažil jsem se na to v televizi nedívat. Spíš si od skákání potřebuju odpočinout. Už jsem moc přemýšlel, jak se zlepšit, a tak jsem si řekl, že si dám pauzu. Nakonec jsem si to ale stejně zapnul a viděl druhé kolo v Oberstdorfu,“ usmál se.

Slavné jméno Sakala nepovažuje za přítěž a prý si s ním na sebe nevytváří tlak.

„Dospěl jsem do fáze, že i kdybych se stal čtyřikrát mistrem světa, tak se s tím, co dokázal táta, nemohu rovnat. Ono to už ani nejde. Je to jiný sport a jiná doba.“