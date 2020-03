Finále Světového poháru snowboardistů ve slopestylu ve Špindlerově Mlýně se neuskuteční. Organizátoři jako důvod uvedli nepředvídatelný vývoj šíření koronaviru. Nechtějí dopadnout jako biatlonisté, kteří tento týden z rozhodnutí Bezpečnostní rady státu budou v Novém Městě závodit bez diváků. Elitní snowboardisté měli ve Špindlerově Mlýně předvádět triky od 17. do 21. března.

Závody SP ve snowboardingu (slopestyle) ve Špindlerově Mlýně.

"Nechtěli jsme se dostat do situace, že investujeme nemalé finanční prostředky Svazu lyžařů ČR, Mezinárodní lyžařské federace FIS a partnerů závodu do jeho přípravy, a mohlo by přitom nakonec dojít k tomu, že by se konal bez účasti diváků," uvedl v tiskové zprávě kouč reprezentace Martin Černík.