„Pokud některé testované lyže nesplňují nové požadavky, je to hodnocené jako technologický doping. Přístroj ukáže, jestli jsou na skluznici stopy fluoru. Lyže se testují před startem i po závodě. Museli si na to zvyknout hlavně servismani, ale jak se toho všichni báli, tak to funguje. Nějaký zásadní problém v tom nevidím,“ říkal Deníku Lukáš Bauer, bývalý slavný běžec na lyžích a nyní trenér polské reprezentace.