Jednadvacetisekundový náskok, kterým disponoval Bö na startu, se i přes jeho čistou střeleckou položku zmenšil po první střelbě na deset vteřin. Přesto měl norský biatlonista stále boj o velký křišťálový glóbus ve vlastních rukou.

Znejistět mohl už po druhé střelecké zastávce, kde se na rozdíl od francouzského soka nevyvaroval chyby, stále ale držel třetí místo, které mu k celkovému prvenství stačilo. Podmínky na střelnici ale byly nevyzpytatelné a na třetí střelbě chyboval i Fourcade. Bö ale odjížděl z této položky dokonce na tři trestná kola.

Po projetí mezičasu byl Nor až pátý, což by katapultovalo do čela celkového pořadí Fourcada. Poslední střelbu ale zvládl lépe Bö, Fourcade minul dvakrát, což mu nakonec stačilo na prvenství v sobotním závodě. Fenomenální Francouz dojel do cíle před prázdnými tribunami s třívteřinovým náskokem na Fillona Mailleta. Nadvládu Francouzů potvrdil třetí Jacquelin.



České barvy nejvýše vytáhl Ondřej Moravec, který s dvěma chybami na střelnici skončil devětadvacátý. Třetí desítku uzavřel Adam Václavík, Michal Krčmář dojel šestatřicátý.

Kariéra Martina Fourcada



- debut ve světovém poháru 13. března 2008



- sedmkrát vyhrál celkové pořadí SP (2012 - 2018)



- má pět zlatých a dvě stříbrné medaile z olympijských her



- z mistrovství světa přivezl celkem 28 cenných kovů, je třináctinásobným světovým šampionem



- kariéru ukončil 14. března 2020