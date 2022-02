Byl válečné dítě. Doma ve Frenštátu pod Radhoštěm Jiří vyrůstal se třemi sourozenci. Když mu bylo devět, umřel mu táta a máma zůstala na všechno sama. Neměli to jednoduché, ale táhly ho lyže. Ovšem jezdit s kopce ho moc nebavilo. Chtěl skákat.

„Jirka chtěl dokonce létat, ale ne jako kachna, která dopadne na vodu jako buchta s roztřepanými křídly, ale chtěl létat jako albatros z rodu mořských ptáků buřňáků,“ přirovnal spisovatel Ota Pavel jeho touhu v půvabné Pohádce o Raškovi.

Vítali ho krojovaní Valaši

Ze začátku to na můstcích nebyla velká sláva. Ostatně skákal po práci, což obnášelo opravování obráběcích strojů. Ale jako správný valašský ogar makal na sobě i v MEZ Frenštát. Po čase začal vyhrávat a na vojně došlo k osudovému setkání.

Ujal se ho trenér Zdeněk Remsa. V Dukle Librec se poznal s dalšími borci – Matoušem, Motejlkem, Hubačem, Rydvalem, Höhnlem… Vytvořili skvělou partu. Remsa Boys byli na takové úrovni, že dokázali v jednom závodě Intersportturné (nyní Turné čtyř můstků) obsadit všechna místa na stupních vítězů.

Ve čtyřiašedesátém si Raška na olympijských hrách v Innsbrucku ani jednou neskočil. Musel si počkat další čtyři roky na ZOH v Grenoblu. Doma mezitím ve sklepě cvičil s činkami. V kulichu závodil a trénoval na frenštátském můstku. Prý na něj vylezl pětitisíckrát.

„Franto, kopni do toho,“ hecoval ho Remsa, když na můstku v alpské vesničce Autrans přišel v olympijském závodě na řadu.

A jak je to s tím Frantou? Tak se totiž mezi skokany Raškovi přezdívalo. Kopl do toho, do skoku dal úplně všechno, protože věděl, že podobná šance už nemusí přijít.

„Byl to nádherný let v nekonečném tichu, který trval kratičký lidský věk. Malíř a redaktor Ota Mašek skoro omdlel, fotoreportér Jarda Skála přestal fotografovat, Remsa si omýval obličej sněhem a písklavý Nor Wirkola přestal pískat,“ citujeme opět z textu Pohádka o Raškovi.

Druhý skok už nebyl tak povedený, ale bodově to na zlato stačilo. A pak ještě přišel závod na velkém můstku a z něj stříbro. Byla z toho velká sláva. Ve Frenštátu svého hrdinu vítali krojovaní Valaši. Prý se na něj přišlo deset tisíc lidí.

Českým lyžařem století

Za medaile dostal televizi a tajně deset tisíc. Byl přece amatér. Přijmout nesměl nové embéčko, ale po roce, kdy s ním jezdil s továrním číslem, si ho mohl koupit. Dočkal se i sportovního a státního vyznamenání.

A jak olympiádu, kde byl také vlajkonošem československé výpravy, po letech hodnotil? „Pro sportovce je největší čest startovat na olympiádě, a když v takovém závodě obstojí, je to pro něj to nejkrásnější,“ vyprávěl skromný skokan, který zemřel před deseti lety.

Jiřímu Raškovi se za jeho vynikající výsledky dostalo zaslouženého uznání i po roce 1990. Byl vyhlášen Českým lyžařem století, získal cenu Českého klubu fair-play za celoživotní činnost, Cenu Emila Zátopka pro českou sportovní legendu i medaili Za zásluhy od prezidenta republiky.