Hned dva důvody k oslavě měla po závěrečném obřím slalomu sezony v rakouském Saalbachu švýcarská lyžařka Lara Gutová-Behramiová. Kromě celkového vítězství v disciplíně si s předstihem zajistila i velký křišťálový glóbus za triumf v celém seriálu Světového poháru.

Lara Gutová-Behramiová má ve své sbírce i malý křišťálový glóbus za super-G. | Foto: ČTK/AP/Giovanni Auletta

Dvaatřicetileté Gutové-Behramiové dnes stačilo k celkovým triumfům bodovat, takže jela spíše na jistotu a obsadila desáté místo. Před závěrečnými dvěma závody vede před Brignoneovou o nedostižných 208 bodů a velký křišťálový glóbus slaví po osmi letech od prvního triumfu v roce 2016.

„Je to neuvěřitelné, obří slalom byl pro mě vždycky hodně důležitý,“ uvedla Gutová-Behramiová po prvním celkovém triumfu v disciplíně, v níž se stala mistryní světa a získala olympijskou medaili. „Byla jsem dnes hodně nervózní, protože jsem to hodně chtěla vyhrát. Proto mě ani nepřekvapuje, že jsem jela tak špatně. Ale co byste dělali? Už jsem se naučila, že někdy je lepší jet na jistotu a dostat se do cíle,“ dodala.

Nejstarší vítězka v historii

Příští měsíc Gutová-Behramiová oslaví 33. narozeniny a je nejstarší vítězkou Světového poháru v historii. Po třicetinách dokázala velký glóbus v minulosti získat jen jiná slavná Švýcarka Vreni Schneiderová při svém třetím triumfu v roce 1995.

V závěru příštího týdne bude moci Gutová-Behramiová korunovat veleúspěšnou sezonu ziskem dalších malých glóbů, neboť vede i průběžné pořadí superobřího slalomu a sjezdu. Čtyři glóby v jedné zimě dosud vybojovaly jen Slovinka Tina Mazeová a Američanky Lindsey Vonnová a Michaela Shiffrinová.

Skvělá Dubovská. Druhou nejrychlejší jízdou si vyjela nejlepší výsledek v sezóně

Vítězka celkového hodnocení i obřího slalomu z roku 2020 Brignoneová dnes mohla Gutovou-Behramiovou teoreticky připravit o malý glóbus jen vítězstvím a svou úlohu splnila. Italka vedla už po prvním kole a druhou Alici Robinsonovou z Nového Zélandu porazila celkově o 1,36 sekundy. Třetí skončila Norka Thea Louise Stjernesundová.

Do závodu už podle plánu nenastoupila loňská šampionka Shiffrinová, jež po zranění kolena absolvovala v Saalbachu jen sobotní slalom, který vyhrála.