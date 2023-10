První závod nové sezony Světového poháru v alpském lyžování vyšel nejlépe Švýcarce Laře Gutové-Behramiové. Úvodní obří slalom ovládla především zásluhou povedené jízdy ve druhém kole, díky níž překonala i Federicu Brignoneovou z Itálie, která vedla po prvním dějství. Třetí místo vybojovala Slovenka Petra Vlhová. Obhájkyně glóbu Mikaela Shiffrinová skončila šestá. Česká reprezentantka Adriana Jelínková byla po prvním kole mimo postupovou třicítku.

Lara Gutová-Behramiová | Foto: ČTK

Brignoneová ve druhém kole opatrnější jízdou prohospodařila půlsekudový náskok. Dvojnásobná mistryně světa a olympijská vítězka Gutová-Behramiová se naopak agresivním výkonem posunula ze čtvrté příčky a vybojovala 38. vítězství v SP. Vlhová uhájila třetí příčku s odstupem 14 setin za Švýcarkou.

Jediná česká zástupkyně ve startovní listině Adriana Jelínková zaostala v 1. kole za nejrychlejším časem Brignoneové o 4,99 sekundy a do finálové třicítky stejně se jako při předchozích šesti startech v Söldenu nevešla. Osmadvacetiletou reprezentantku, která do předminulé sezony závodila za Nizozemsko, dělilo na 38. místě od postupu půldruhé sekundy.

Ze svého výkonu Jelínková nebyla nadšená. "Moc se mi to nepovedlo. Nedostala jsem se vůbec do rytmu, což je škoda. Pak jsem tam ještě měla velkou chybu, takže tam jsem ztratila hodně času. Není to, co chci a co umím. Možná jsem si ani nevzala úplně ideální lyže, nebo modely lyží," řekla lyžařka, která se nyní přesune do Finska a bude se chystat na listopadový slalom v Levi.

Optimálně nevyšel úvodní závod ani americké hvězdě Mikaele Shiffrinové, která mohla zaútočit na rekordní 89. výhru v SP. Úřadující mistryně světa v obřím slalomu a pětinásobná vítězka celkového hodnocení SP byla po prvním kole pátá, ve druhém zajela dokonce až 25. čas a klesla na konečnou šestou příčku.

Diskvalifikací doplatila nové pravidlo světové federace FIS zakazující použití fluoru ve voscích Ranghild Mowinckelová. Norské lyžařce byla podle ředitele závodu Petera Gerdola na lyžích naměřena extrémně vysoká hodnota fluoru, a přestože stále panují pochybnosti o spolehlivosti testů, byla vyloučena. Po prvním kole figurovala na šestém místě.