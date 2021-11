Před startem olympijské sezony se cítí v pohodě. Nikol Kučerová mohla v přípravě prožívat určitý klid. Skikrosařka si jednak pochvaluje tvůrčí spolupráci s polským trenérem Tomaszem Žerebeckým, pod jehož vedením vstoupila do třetí sezony. A pak měla už z dřívějška takřka jistotu účasti v Pekingu.

„Chtěla bych postoupit do olympijského finále. V současné době na to mám víc než kdykoli předtím,“ neskrývala své ambice rodačka ze Semil, která se na čínskou olympiádu probojovala zejména díky výborným výsledkům z minulé sezony, v níž čtyřikrát pronikla do elitní desítky Světového poháru.

„Myslím, že dávat si nižší cíle by nebylo fér vůči trenérovi, partnerům i sama sobě. Otázkou je, jak to nakonec dopadne,“ krčila rameny lyžařka. „V kontaktním sportu jako skikros je výsledek často o náhodě. Můžete být sebelíp připravený, ale když vás někdo porazí, je po nadějích.“

Už si nepřipadá jako chudý soused odvedle

Patří k starší generaci akrobatických lyžařů. „Až poslední dva roky mám pocit, že jsme profitým. S Tomkem Žerebeckým se snažíme všechno řešit. Pracujeme na každém detailu. Je to náročné, ale už si nepřipadám jako chudý soused odvedle. Udělala jsem progres, který se mi předtím za osm let nepovedl,“ pochvalovala si bývalá alpská lyžařka, která ke skikrosu přešla v roce 2009.

Na rozdíl od minulosti dvaatřicetiletá Kučerová vidí, že celý tým odvádí maximum. „Doufám, že se to projeví i na výsledcích. Pomáhá mi to psychicky. Mám větší sebevědomí a líp se mi závodí,“ pokyvovala hlavou účastnice ZOH v Soči a Pchjongčchangu. V prvním případě byla čtyřiadvacátá, v Koreji si polepšila o deset míst.

A jak by to mohlo dopadnout v Číně, zase posun o deset? „Tak to raději o jedenáct,“ smála se šestá z MS 2015 v rakouském Kreischbergu.

„Pandemické“ zkušenosti má z Tokia

O druhé místo na ZOH bude bojovat stříbrná medailistka z letošního mistrovství světa juniorů, osmnáctiletá Diana Cholenská. „Je fajn, že teď jezdíme dvě. Vzájemně se podporujeme, a je to dobré i proto, že pozornost trenérů není určená jenom na mě,“ culila se dlouholetá členka Dukly.

Obě reprezentantky si vyzkouší trať olympijského závodu v čínském středisku Secret Garden už o tomto víkendu v rámci prvního podniku SP.

Ostřílenější ze skikrosařek bude moci při olympiádě těžit z „pandemických“ zkušeností, protože v létě byla v Tokiu v roli členky Komise sportovců Českého olympijského výboru.

„Mám pocit, že se někteří kolegové Pekingu trochu obávají. Mně přijde už automatický, že budou všude respirátory a kromě vesnice se nebude moct nikam jít. Taková je holt doba. Musíme se tomu všichni přizpůsobit a můžeme být rádi, že nějaké olympiády vůbec jsou,“ pokyvovala hlavou.

Skikrosařka Nikol Kučerová má s blížící se zimní olympiádou v Pekingu problém jiného rázu, než jsou přísné protikoronavirové restrikce.

„Čína utlačuje Ujgury a nerespektuje lidská práva. Ale nemyslím si, že bych to měla být já, kdo má proti tomu něco udělat. Bylo by nečestné vůči trenérům, partnerům, Dukle a svazu, kteří mě čtyři roky podporují, abych jim řekla, že do Pekingu nejedu,“ líčila.

Je pro ni náročné přijmout realitu. Přitom trochu cítí politické tlaky z veřejnosti. Slýchává, aby sportovci zimní hry bojkotovali.

„Jenže házet to na sportovce přece nejde. Je to vrchol jejich kariéry. Připravujeme se na olympiádu celý cyklus a každý nemůže říct, že za čtyři roky je další olympiáda. Třeba já jsem omezená věkem. Je to věc politiky, ale té nejvyšší politiky na úrovni Mezinárodního olympijského výboru. Mělo se na to myslet, když Číně olympiádu přidělili,“ poznamenala.

„Vnitřní problém s tím mám. Je to dilema, ale snažím se tím nestresovat. Já to neovlivním,“ dodala.