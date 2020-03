Už dávno se ale jezdí v krytých arénách. Jedna z nejmodernějších je chloubou metropole Fríska. Hala v Heerenveenu představuje Mekku dlouhých nožů. Stejně jako třeba pro tenisty Wimbledon nebo pro fotbalisty Maracaná.

Dnes se ledový palác Thialf zaplní do posledního místečka a oblékne se do oranžové. Nizozemci mají ve finále Světového poháru svá želízka. Bude to pořádný hukot. V něm se ale nechce ztratit Martina Sáblíková.

Češka vede Světový pohár na dlouhých tratích. Má šanci už na třináctý triumf. V Heerenveenu se v minulosti stala pětkrát mistryní světa, ale roli favoritky dvaatřicetiletá sběratelka medailí odmítá.

Body se snaží nepočítat

„Řekla bych, že je to ještě hodně daleko. Přesně sedm a půl kola. Myslím, že to bude hodně bolet, protože na konci sezony docházejí síly. Zvláště po minulém víkendu, kdy se jel vícebojařský šampionát v Hamaru. Čtyři závody v nohách zůstaly. Nicméně se na finále svěťáku těším,“ říká trojnásobná olympijská vítězka o rozhodujícím závodě na 3000 metrů.

V průběžném pořadí Světového poháru vede o 33 bodů před Kanaďankou Blondinovou a o dalších pět před její krajankou Weidemannovou. Finále se boduje dvojnásobně.

„Snažím se moc nepočítat. Pojedou tady i Nizozemky. Ty v Hamaru nestartovaly. Vyhrát může kdokoliv. Ve hře je také Ruska Voroninová, která na mistrovství světa v Salt Lake City předvedla výbornou formu. Nebude to o tom, jestli budu na pódiu, ale jak se to všechno bodově promíchá,“ krčí rameny svěřenkyně trenéra Petra Nováka.

Ten recept, jak na triumf dosáhnout, zná. „Nejlepší by bylo, kdyby Nizozemky odsunuly Blondinovou na další místa, protože kdyby byla první a Martina až čtvrtá, tak nevyhrajeme,“ přemítá sedmdesátiletý kouč.

Forma už doznívá

„K triumfu je blízko. Na velké závody se umí připravit. Předvedla to na šampionátu v Utahu, ale forma teď už spíš doznívá. Určitě ale udělá maximum, abychom mohli slavit,“ usmívá se Novák.

Podle rodačky z Nového Města na Moravě bývá závěrečný závod sezony nejtěžší. „Je potřeba mít správně nastavenou hlavu. Od neděle budu mít volno a už přemýšlím, co pak budu dělat. Ale i na poslední start se musím zkoncentrovat. Buď to klapne, nebo ne,“ dodává česká ledová královna.