Kdo o víkendu zavítal do Špindlerova Mlýna na závody Světového poháru v alpském lyžování, odvážel si domů vrcholný sportovní zážitek. Vždyť ve Svatém Petru byl součástí fanouškovského kotle tvořeného především českými a slovenskými příznivci.

Před rovinkou jsem to málo pustila, trenér mě asi nepochválí, litovala Dubovská

Plné emocí však odjížděly také samotné slalomářky a několik z nich na sebe upozornilo natolik, že si jejich jména zapamatují i ti, kteří lyžování až tak nesledují.

SLOVENKA VLHOVÁ TRIUMF ZE ŠPINDLU NEZOPAKOVALA

Když dorazil Světový pohár do „Krakonošova revíru“ před čtyřmi lety naposledy, byly jeho hlavními hvězdami vítězka obřího slalomu Petra Vlhová a o den později nejlepší ve slalomu Mikaela Shiffrinová. Leckdo možná očekával, že by se dvě rozené šampionky mohly o tituly podělit i letos, slovenskou hrdinku však víkendová mise nezastihla v nejlepším rozpoložení a smířit se musela nejprve se sobotním čtvrtým a pak dokonce nedělním třináctým místem.

„Mrzí mě, že jsem nepředvedla lepší výsledek. Fanoušky jsem moc nepotěšila. Pokazila jsem to,“ smutnila po druhém závodním dnu sedmadvacetiletá Vlhová. Pro své příznivce ale měla pouze slova chvály. „Lidé vytvořili úžasnou atmosféru. Slyšela jsem je až na startu i během celé jízdy. Snad si to užili aspoň oni,“ dodala.

Světový pohár v alpském lyžování ve Špindlerově Mlýně - neděle 29. ledna 2023.Zdroj: Michal Fanta

Ze dvou největších hvězd tak uspěla jen dnes již legendární Američanka. Na sobotní triumf však v neděli navázat nedokázala. O 0,06 sekundy ji porazila Němka Lena Duerrová.

„Nevadí, i tak to byl úžasný den. Vlastně poslední týdny a měsíce jsou trochu jako v pohádce, která pořád nekončí. Zajela jsem tolik úžasných závodů,“ nechala se slyšet hvězdná slalomářka.

Tím už se ale dostáváme k dalším jménům, která při letošním podniku zaujala Špindl nejvíce.

PREMIÉROVÝ TRIUMF ZKUŠENÉ NĚMKY DUERROVÉ

Dvaatřicetiletá Duerrová skončila v sobotu druhá, o den později s nejcennější trofejí. Shiffrinovou tak připravila o vyrovnání letitého rekordu Švéda Ingemara Stenmarka, jenž závod Světového poháru ovládl šestaosmdesátkrát. „Jsem ráda, že tu vyhrála právě ona. Je to krásné, snažila se o to už hodně dlouho, proto mám za ni velkou radost,“ okomentovala premiérový triumf Němky ve Svěťáku česká jednička Martina Dubovská.

Martina Dubovská potěšila Špindlerův Mlýn 21. a 18. místem, na svých výkonech ale přesto našla chyby.Zdroj: Vojtěch Kohout

Ta se mohla ve Špindlu opřít o fantastickou podporu diváků a ve zdejším areálu si dojela pro místní maximum, jímž je teď pro ni 18. místo.

Fandilo se ale i dalším závodnicím, kupříkladu Chorvatkám. Velké sympatie publika si vysloužila Leona Popovićová, v neděli pak i její reprezentační kolegyně Zrinka Ljutićová, která si vyjela fantastické třetí místo.

KRKONOŠSKÝ TÝDEN HEJTMANA ČERVÍČKA

Většina závodnic z celého světa teď doufá, že se Světový pohár do Špindlerova Mlýna vrátí dříve než za čtyři roky. Přál by si to i hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček, jenž v Krkonoších strávil takřka sedm dní.

„V našem kraji jsme teď prožili úžasný týden. Nejprve jsme tu měli Olympiádu dětí a mládeže, při níž bylo centrum také ve Špindlu, a teď jsme končili krásným víkendem a Světovým pohárem. Byla tu fantastická atmosféra, bezmála deset tisíc diváků přišlo v sobotu, podobná návštěva v neděli,“ nechal se krajský hejtman slyšet přímo v areálu.

Pyšný hejtman Červíček chválí úžasný týden. Mezi slalomové branky by však nešel

„Minimálně pro těchto pár dní se náš region stal jakýmsi centrem sportovního dění v zimním sportování,“ doplnil Martin Červíček, sám velký sportovní fanoušek.

A slova na závěr? „Na sjezdovku a organizaci máme od Mezinárodní lyžařské federace výborné hodnocení. Takovou návštěvnost lyžařky běžně nemají,“ uvedl šéf organizačního týmu Max Gottfried.

Fantastická kulisa při závodech Světového poháru ve Špindlerově Mlýně.Zdroj: Michal Fanta