V něm vyhrála, ale ke spokojenosti měla daleko. „Už při rozjíždění jsem cítila, že to není ideální, ale stále jsem doufala. V průběhu prvního kola se mé obavy, bohužel, naplnily. V mém výkonu nebyl ani kousek dynamiky, vůbec jsem nebyla schopna udělat něco s tempem, zrychlit. Jako bych celý závod odjela se zařazenou trojkou. K maximálnímu výkonu jsem se ani nepřiblížila, ale přitom jsem se brzy unavila,“ posteskla si po závodě v Jablonci v rozhovoru pro web biatlon.cz.

Poslední vystoupení s českým reprezentačním výběrem si připsala v Östersundu. Víc jí její tělo nedovolilo. Sílu nabírala během vánočních svátků, po nich se vrátila k přípravě. Na trénink odjela do Obertilliachu. „Myslím, že jsem si pro přípravu nemohla vybrat lepší místo. Obertilliach mám moc ráda, nabíjí mě optimismem. Navíc tam bylo hodně sněhu a krásné slunečné počasí…,“ byla spokojená.

A jak to vidí s návratem do Světového poháru? „V tomhle stavu do Světového poháru opravdu nechci. Nemělo by to smysl, ani by to nebylo fér vůči týmu,“ říká upřímně dvojnásobná olympijská medailistka.



Sportovní ředitel Českého svazu biatlonu ale Vítkovou nezatracuje. „Veroniku stále sledujeme jak po stránce medicínské, tak sportovní. Hledáme řešení, jak jí pomoci. Zatím však platí, že Veronika má nadále individuální přípravu,“ říká Ondřej Rybář.