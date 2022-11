Jako legendární Claudia. Nestárnoucí Sáblíková stále nahání soupeřkám strach

Vyhrála všechno, co mohla. Doma má tři zlaté medaile z olympiády, tituly ze světových šampionátů už ani nepočítá. Mám splněno, mohla by si říct a s čistým svědomím skončit. Jenže Martina Sáblíková taková není. Rychlobruslařská legenda se rozhodla, že vydrží ještě další čtyři roky. Až do olympiády v Itálii v roce 2026. V té době jí bude už 39 let.

Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková na olympijských hrách v Pekingu. Ilustrační snímek | Foto: ČTK/Roman Vondrouš