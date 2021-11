V roli asistenta trenéra Vasji Bajce usiluje o návrat českého skoku na lyžích tam, kam ho vytáhly dřívější generace. Málokdo ví, že pochází z Českého Krumlova. „Narodil jsem se tam,“ usmívá se. „Maminka z Českého Krumlova pocházela, doteď tam jezdíme za babičkou a za dědou,“ vysvětluje. „Půlka naší rodiny je z Krumlova.“

Moc let ale výborný sdruženář a skokan na lyžích na Českokrumlovsku neprožil. „My se stěhovali, když mi byli tři roky.“

Jasnou motivací je vrátit českému skoku slávu a lesk. Jenomže tak snadno to nepůjde. Realizační tým skokanského úseku začal prakticky od bodu nula. Jan Matura chce využít nejen zkušenost z vlastní sportovní kariéry, ale také nabízí to, co vypozoroval na zahraničním angažmá. Lyžaři musí velkou porci práce zvládnout v létě.

Přes dvacet let ve Světovém poháru

„Olympijské hry jsou jasně největším vrcholem letošní sezony,“ říká Matura a připomíná konkrétní akce. „V programu je spousta důležitých závodů. Turné čtyř můstků, mistrovství světa v letech na lyžích, to jsou specifické závody, olympiáda je top.“

Matura startoval ve Světovém poháru 21 let. Za tu dobu poznáte, co se má a nemá dělat, kdo trénuje dobře, kdo zastarale, kam se vrcholový skok na lyžích posunul. Věděl by, co čeští skokané v uplynulých letech nedělali tak, jak by měli?

„Já měl své práce dost,“ odpovídá. „Minulou sezonu jsem sledoval a viděl jsem, kde jsou ty hlavní chyby a nedostatky,“ říká a dodává: „My věděli, na čem máme v přípravě pracovat a co se musí odstranit.“

Čtyřicítku má za sebou a ve svém osobním CV může červeným fixem podtrhnout roli trenéra reprezentace USA v severské kombinaci. Vedl také kanadské skokanky a to se mu může doma náramně hodit.

„Byla to pro mě veliká zkušenost,“ přikyvuje. „Byly to moje první roky ve funkci trenéra.“ Přenést něco z prostředí Severní Ameriky není úplně snadné. „Nemyslím si, že by tam pracovali úplně jinak, protože tam byli trenéři ze Slovinska, z Rakouska, ta škola byla taková, jakou učíme tady.“

V zámoří mají obří sebevědomí. U nás je to naopak

S čím se setkával každý den, je rozdílná mentalita. Stále platí, že když „tam nahoře“ rozdávali sebevědomí, největší hrst vysypali na USA.

„Jejich sebedůvěra je obrovská, někdy až trošku naivní,“ myslí si trenér české reprezentace ve skoku na lyžích Jan Matura. „My tam neustále bojovali s tím, abychom závodníky drželi trošku na uzdě. Když se třeba povedl jeden závod, neznamená to, že to tak půjde neustále. Oni byli opravdu lehce na koni.“

A český národní tým? Možná po nevydařené sezoně opačný extrém. „Určitě. To už pramení z mentality. My jsme neustále zaskočení, pořád se něčeho trošku obáváme. Třeba Němci jsou nabuzení, jdou za výsledkem hlava nehlava, to nám trošku chybí. Učíme se to a uvidíme, jak to bude fungovat.“

Matura tuší, v čem Češi nejvíc zaspali. S Vasjou Bajcem, který je šéftrenérem, se pokusí skokany a skokanky před startem na OH probudit. Jak si rozdělili role? „Vasja je šéf a hlavní organizátor, který dává povely, kdo a kam pojede. Na mně je, když řekne, abych jel s Romanem (Koudelkou – pozn. Red.), tak jedou s Romanem. Jinak ale trenérské funkce máme prakticky identické.“

Také proto oba kývli na spolupráci. „Rozumíme si v názorové věci, která se týká techniky, funguje nám to,“ doplňuje Jan Matura, který stojí na prahu olympijské sezony.