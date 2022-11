V letní přípravě se blonďaté dlouhovlásce dařilo. Na zářijovém mistrovství ČR na kolečkových lyžích ve Vesci kralovala. Ve třech závodech nepoznala přemožitelku. „Cítím se skvěle. Nejlépe, co v tomto období pamatuju. Doufám, že se to projeví i na sněhu,“ přála si běžkyně na lyžích Dukly Liberec. „Odtrénovala jsem toho snad nejvíc v životě.“

Světový pohár začne za měsíc ve Finsku. Čeští běžci ještě před tím absolvují závěrečnou přípravu v Alpách. Letošní novinkou byl společný trénink žen a mužů. „Kluci trénují trošku víc než holky, ale je fajn, že se taháme navzájem. Pro mě to je lepší. Nutí mě to víc makat a tolik si neulevuju,“ přiznala.

Muži jsou ve společné přípravě pochopitelně tahouni. „Občas se s kluky předháníme. Kolečkové lyže máme trochu rychlejší, takže můžeme na trénincích jezdit společně. Tohle je pro mě fakt dobrý.“

Při takovém ježdění dochází ke špičkování. „Nejvíc si děláme srandu s Luďou Šellerem. Třeba mu před úsekem říkám, že ho porazím, ale většinou ho neporazím… Ale je fajn, že se i on díky tomu kousne a jede ještě líp, než jel před tím,“ vyprávěla s úsměvem, jak se hecuje s dukláckým parťákem.

Společný trénink mužů a žen prý není žádnou novinkou. „Myslím, že Švédové nebo Finové taky jezdí spolu. V týmu je i jiná atmosféra. My holky jsme takový, že se hned urazíme a pak jsme naštvaný. Kluci jsou víc v klidu,“ vykládala.

V sezoně bude opět kombinovat sprinty a distanční závody. „Zajedu si určitě oboje. Sprint pro mě bude asi pořád o kousek výš. Mám ho asi raději, je dramatičtější než distanc. Ale těším se na oboje,“ přemítala Kateřina Janatová.

Oblíbená trať i technika

A co si od sezony slibuje? „Docela dost, ale realita je potom vždycky úplně jiná,“ culila se. „Uvidíme na závodech. Chtěla bych navázat na své nejlepší umístění, kdy jsem byla jedenáctá v Lahti. Také bych se ráda co nejvíc dostávala do semifinále, a to víckrát než jen jednou jako loni.“

Uspět by chtěla na mistrovství světa ve slovinské Planici, které se koná příští rok od 22. února. „Týmový sprint se pojede mou oblíbenou skejtovou technikou. Trať mi tam sedí, sprint je docela krátký. Moc se na to těším. V Planici jsem zajela svoje nejlepší závody.“

Hodně se mluví o tom, že běžci na lyžích z Ruska nebudou kvůli válečnému tažení jejich vojsk na Ukrajině moct závodit v mezinárodní konkurenci.

„Mně je spíš líto, že tady máme válečný konflikt. Se spoustou lyžařů jsme se o tom bavili a je to tak, že se to nedá se akceptovat. V Rusku se do sportu hodně tahá politika. Myslím, že je jejich neúčast je správný krok. Tohle není normální,“ pravila jednoznačně.