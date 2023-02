OBRAZEM: Akce roku se blíží. Ve Vysočina Areně finišuje montáž ochozů na biatlon

Nejžhavějším želízkem je běžec Michal Novák. Zažívá výbornou sezonu a ve světovém poháru se pohybuje okolo desítky nejlepších. Na Tour de Ski se blýskl čtvrtým místem ve sprintu a celkově skončil jedenáctý. V průběžném pořadí SP mu patří stejná příčka.

Úspěchem budou umístění v Top 10

Mezi ženami má největší ambice Kateřina Janatová. Pravidelně se umisťuje v Top 20, do desítky nakoukla při sprintu na Tour de Ski. „Je to moje nejlepší sezona a v Planici to mám ráda. Doufám, že z formy vydoluju ještě něco navíc. Top 10 v závodech volnou technikou není daleko, a tak uvidíme,“ říkala v nahrávce pro média.

Při novoročním turné se po mateřské pauze vrátila Kateřina Razýmová a celkově byla klasifikována sedmnáctá jako nejlepší z Češek. O uplynulém víkendu se jako jediná z reprezentantů zúčastnila Zlaté lyže v Novém Městě na Moravě a výhrami na 5 a 10 kilometrů tam potvrdila formu.

Medaile chybí, ale mladá generace ukázala potenciál, ví Hamza. Cílí na domácí MS

Tereza Beranová se soustředí na sprint. Letos se dvakrát probojovala do finále. Jejím maximem je šesté místo, a to by chtěla v Planici vylepšit.

„Všichni reprezentanti si už ve světovém poháru splnili cíle a teď přichází očekávání, aby to potvrdili i na mistrovství světa, a to je to nejtěžší,“ sdělil reprezentační kouč Jan Franc před odjezdem do Planice. „Pro nás by byl úspěch, kdyby se nám povedlo bojovat o Top 10. Máme na to, aby se to třeba dvěma závodníkům na šampionátu potvrdilo,“ naznačil.

Jak si povedou skokané a sdruženáři?

Na poměrně solidní vyhlídky běžců zřejmě nemohou pomýšlet zástupci dalších dvou disciplín. Skokané budou opět spoléhat na Romana Koudelku. Na planických můstcích často trénoval a tak by mohl zúročit zkušenosti. Letos se však trápí. Na Turné čtyř můstků bodoval jen 30. místem v Garmisch-Partenkirchenu.

Bilanci si nyní trochu vylepšil na SP v rumunském Rašnově. Na středním můstku obsadil 21. místo. Tam se zlepšil i Radek Rýdl a díky 30. pozici se mohl radovat z prvního bodu v elitní společnosti. Jen připomeňme, že ještě před zraněním kolena nebyl Koudelka na MS 2015 ve Falunu daleko od medaile na středním můstku, a nakonec skončil čtvrtý.

Senzační šampionka. Mistryní světa ve slalomu je Kanaďanka St-Germainová

Navázat na dva postupy do druhého kola z MS 2019 v Oberstdorfu bude chtít Karolína Indráčková, nejzkušenější česká skokanka. „Do Planice jezdíme často na soustředění, takže můstky známe. Přála bych si předvést co nejlepší skoky a mít z nich dobrý pocit,“ říkala starší ze sesterského dua Indráčkových.

Ze závodníků v severské kombinaci si před dvěma lety v Oberstdorfu vedl nejlépe Ondřej Pažout, který vybojoval na středním můstku 13. místo. „Rád bych ten výsledek vylepšil. Moc se do Planice těším, mám to tam rád. Pokud vyjde počasí, budou to krásné závody. Je to vrchol sezony a každý se bude chtít předvést v nejlepším světle,“ prohlásil Pažout.