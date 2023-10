Je jí jen šestadvacet a už je v české národním týmu nejstarší běžkyní na lyžích. Kateřina Janatová chce letos ve světovém poháru bojovat poblíž elitní desítky. Pomoci by jí mohl trénink, který absolvovala v Norsku.

Kateřina Janatová | Foto: Bára Reichová/Svaz lyžařů ČR

„Ráda bych ve světovém poháru jezdila víc v top 10. Samozřejmě byste asi chtěli slyšet o medailích ale… Minulý rok jsem byla nejlépe sedmá, takže když na to navážu, budu spokojená,“ usmívala se na tiskové konferenci dlouhovlasá blondýnka.

Do startu sezony zbývá necelý měsíc. Sněhu je kvůli teplému podzimu ve střediscích poskrovnu, a tak se Janatová s reprezentačními kolegy přesouvá na vysokohorský kemp do Livigna a z něj pak do Davosu. V poslední listopadové dekádě zamíří do finského střediska Ruka, kde startuje SP.

Na Tour de Ski přibudou dlouhé tratě

„Jsem ráda, že mi vedení reprezentace pobyt v Norsku umožnilo. Získala jsem víc svobody. Trénovala jsem i s Tiril Wengovou, mistryní světa ve štafetě. Určitě mi to prospělo, měla jsem kolem sebe dobré lidi. V Norsku pobývá i můj přítel (britský běžkař James Clugnet-pozn.red.) a bylo fajn, že jsme mohli být přes léto víc spolu,“ vysvětlila.

Poznala tak jiný trénink, než byla zvyklá. „Dozvěděla jsem se spoustu věcí, jak se Norové připravují a jak to mají nastavené v hlavě. Ale to bych si asi měla nechat pro sebe,“ usmívala se. „Je to o tvrdé práci a už jsem zastánce toho, že víc než kvantita je kvalita.“

Ledecká nahnala bicáky. Závody mi strašně chyběly, řekla. Přednost dostanou lyže

Pro závodnici Dukly Liberec bude vrcholem sezony bez mistrovství světa či olympiády Tour de Ski, ale těší se i na jiné starty. „Etapová Tour bude letos náročná, jelikož přibydou nové tratě na dvacet kilometrů. Světový pohár v Trondheimu bude zase zkouškou na šampionát v příštím roce a zvědavá jsem i na starty v Americe a v Kanadě,“ pokračovala.

Připouští, že některé závody elitního seriálu bude vynechávat. „Ještě jsme se o tom s trenéry moc nebavili. Ale když skončila Kačka Razýmová, tak teď moc lidí na distanci nemáme. Asi je budou chtít obsazovat. Těžko říct, ale všechno jet nejde. Pořád mám ráda sprinty, distančních závodů je však víc a dá se v nich získat větší kvantum bodů,“ přemítala rodačka z Jilemnice.

Starty bude určovat podle únavy

Vynechávání závodů nechá na svých pocitech. „Asi se budu řídit podle toho, jak mi bude po těle. Třeba když se v třídenním závodě nebudu po sobotě cítit, tak v neděli raději nenastoupím, abych byla fit na další starty,“ poznamenala šestadvacetiletá lyžařka.

O své pozici v týmu už přemýšlela. „Jsem teď z holek nejstarší. Sice mi to nepřijde, ale je to tak. Mrzí mě, že Kačka skočila, v distančních i týmových závodech představovala silný článek. Je to škoda, ještě jsem se od ní mohla hodně přiučit a určitě by mi měla co předat.“

Dubovská o novém kouči. Je super, že mě chválí a motivuje, říká slalomářka

Svou bývalou zkušenější kolegyni, která se po narození dcery na čas do stopy vrátila, ale před měsícem se rozhodla kariéru uzavřít, chápe. „Také jsem asi trochu rodinný typ a nedokážu si představit starat se o malou dceru a do toho ještě lyžovat. Pokud nemáte někoho, kdo by vám dítě pohlídal a hodně s ním pomáhal, tak obojí naplno dělat nejde.“