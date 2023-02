Bylo pro vás problém uvést při registraci, že nesouhlasíte s invazí na Ukrajinu?

Nikdy jsem s tím neměl problém. Myslím, že již účastí jsem vyjádřil svůj postoj ke konfliktu na Ukrajině. To, co se tam teď děje, je hrozné a doufám, že to brzy skončí.

Běžel jste jako jediný Rus, mluvil jste o možnosti startu se svými krajany?

Netušil jsem, že jsem jediný Rus, který se přihlásil. Moji krajané vědí, že rád lyžuju a závodím. Ale nejde jen o krajany, spousta mých českých známých o mé účasti v soutěži vědělo a podporovalo mě.

Všiml si vás někdo na startu, setkal jste se s reakcemi na vaši účast?

Někteří moji známí byli rádi, že mě vidí na startu. Ostatní lyžaři nevěděli, že jsem cizinec, a během závodu jsem samozřejmě cítil podporu od diváků. Atmosféra byla skvělá. A byl jsem moc rád, že mě na stadionu fandila i moje žena.

Zúčastnil jste se některého ze závodů Jizerské padesátky už dřív, jak se vám líbí tato akce?

Jel jsem už loni a organizace akce, atmosféra a možnost soutěžit s ostatními lyžaři se mi moc líbí. Pokud to povětrnostní podmínky dovolují, snažím se lyžovat každý týden. Nedávno jsem jel závod v Orlických horách.

Jak jste spokojený se svým výkonem - v kategorii 40-49 let jste obsadil 113. místo a dosáhl času 2:36:14?

Výsledek mohl být lepší, protože podmínky byly ideální. Trať byla perfektně připravená a počasí skvělé. Loni jsem byl ale o deset minut rychlejší. Zkusím víc trénovat a příští rok výkon zlepšit.

Sportovním světem rezonuje debata o účasti Rusů na olympiádě. Jak to vnímáte?

Myslím, že politika je jedna věc a vztahy mezi lidmi jsou úplně něco jiného. Profesionální sport se dávno stal součástí politiky. Pokud bude rozhodnuto o účasti sportovců z Ruska za nějakých podmínek, tak na to bude každý zvědavý. Ale pokud ruské sportovce nepřipustí, budou soutěžit doma, a všichni nejlepší sportovci nezměří své síly.

Můžete prozradit něco o sobě - jak dlouho v Česku žijete, čím se zabýváte, jste tu s rodinou?

Nechci se moc šířit o svém soukromí, ale mohu říct, že s manželkou žijeme v Česku od roku 2018. Moje maminka tu ale pobývá už dlouho. Pracuji v jedné firmě a jsem zodpovědný za kvalitu služeb zákazníkům. Moc se nám v Česku líbí. Jsou tu nádherní lidé, úžasná příroda a je tu svoboda projevu.

Plánujete se v budoucnosti do Ruska vrátit?

Nikdo si nemůže být jistý, co se stane v budoucnu. Zejména v současné době, kdy se vše může tak rychle změnit. V nejbližší době návrat do Ruska neplánuji.