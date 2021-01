Je bez diskuzí, že slavný Hahnenkamm má nálepku jednoho z nejnáročnějších sjezdů na světě právem. Není-li vůbec tím nejtěžším. Vždyť celá řada slavných lyžařů se s jeho nástrahami nevypořádala a nejednomu z nich dokonce karambol na sjezdovce Streif ukončil kariéru.

Mezi ty, kteří se startu v náročném závodu nezalekli, se o víkendu zařadil i slovenský lyžař Martin Bendik. Na rozdíl od tří soupeřů ze startovního pole protnul cílovou linii, nicméně za vítězným Švýcarem Beatem Feuzem zaostal o propastných 10,63 sekundy.

Co si o tomto výkonu myslet? Ani samotní slovenští fanoušci si nejsou jisti. Někteří příznivci byli nadšení z toho, že sedmadvacetiletý závodník, který musel před osmi lety podstoupit akutní operaci srdce, sjezd dokončil. Jiní ale mluvili o ostudě.

Pravdou je, že kromě výrazného odstupu na vítěze scházelo Bendikovi více než šest vteřin i třeba na Kanaďana Crawforda, který byl v celkovém pořadí jen o dvě příčky výše na sedmačtyřicátém místě. On sám však možnost startu na Hahnenkammu bral jako výzvu a velkou zkušenost.

Na start legendárního sjezdu v Kitzbühelu si troufil i slovenský lyžař Martin Bendik:

„Jezdil jsem tu poprvé. Bral jsem to hlavně z tréninkového hlediska, abych získal zkušenosti. Věřím, že příští rok bude lepší,“ hledí do dalšího závodu v rozhovoru pro SME.sk. A kritika posměváčků a "hejtrů"? „Je třeba si uvědomit, že nedostávám žádné finance od žádného státního subjektu. Všechno si hradím jen s pomocí sponzorů a rodičů. A z těch závodníků, kteří byli na startu, tak asi 99,9 procent dostane zaplaceno už jen za to, že startují. Byla to pro mě výzva."

Slovenská hvězda

Jeho vlast má v posledních letech na sjezdovkách jednu velkou hvězdu. Je jí Petra Vlhová. „Hodně fanoušků sleduje jen Petru. Když je čtvrtá, je to pro ně už zklamání, i když je to super výsledek. I když je hokejové mistrovství světa, mají vlajky na autech, ale když se nedaří, hned je sundají,“ poukazuje na mentalitu některých sportovních příznivců.

„Každý si teď myslí, že když Petra vyhrává, musíme vítězit všichni. Když Adam Žampa (slovenský lyžař – pozn. red.) skončí v Santa Catarině dvakrát v desítce, lidi se do něj obouvají, proč lyžuje, když je osmý. Taky to často slyším, je to divné,“ kroutí hlavou Bendik.

A jak vidí šance dalších slovenských závodníků na start v Kitzbühelu? „Nejbližších deset let se takový závodník u nás těžko najde,“ myslí si.