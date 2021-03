Jak byste zhodnotila letošní zkrácenou sezonu?

Byla to zajímavá sezona. Celkově dopadla výborně. Musím poděkovat celému týmu. Přínosem bylo angažování zkušeného trenéra Franze Gampera, což mi ohromně pomohlo. Oceňuji i FIS (Mezinárodní lyžařská federace – pozn. aut.), který ze situace vybruslil natolik dobře, že jsme mohli dělat to, co máme rádi. Celá sezona byla sice jen v Evropě, ale to se mi líbilo, protože jsem nemusela cestovat nikam daleko.

Na který moment budete vzpomínat nejvíce?

Sezona byla natolik pestrá a mám tolik vzpomínek, že je těžké vypíchnout jednu jedinou. Opravdu jsem šťastná z příchodu Franze, takže se budu často vracet k momentu, kdy jsme se poprvé setkali.

A jakou největší zkušenost si letos odnášíte?

Každý závod mi něco dal. Z každého kopce jsem se snažila si něco zapamatovat, dělala jsem si poznámky o tom, co mi radili trenéři, jak to potom fungovalo, abych měla informace i na další roky. Myslím, že jsme sezonu v tomto směru dobře využili a zúročíme to v budoucnu.

Už vloni byl vás poměř závodů jasně ve prospěch lyží, letos jste na snowboardu absolvovala dokonce jen jediný start. Bude to tak i v příští olympijské sezoně?

Tohle jsem v plánu neměla. Nikdo nemohl čekat, že se zraním a budu muset snowboardové závody vzdát. Původně bylo v plánu sedm závodů, ale okolnosti mi nepřály. Na snowboard jsem se cítila výborně připravená, o to více mě mrzelo, že jsem to nemohla prodat. Příští zimu se určitě plánuji zapojit víc. Ale znáte to. Co bude nedokážu předpovědět.

Lyže jste upřednostnila i kvůli přípravě na mistrovství světa. Nelitujete tohoto rozhodnutí?

Nelituji. Toto bylo naplánováno od začátku sezony. Hned po lyžařském mistrovství jsem se měla přehodit na snowboard a na další šampionát. Akorát to druhé mistrovství nebylo…

Na lyžích se stále výrazně posunujete vpřed, experti o vás hovoří jako o jedné z budoucích držitelek Křišťálového globu. Vážně neobětujete tomuto cíli snowboardovou kariéru?

Věřím tomu, že křišťálový globus na lyžích jednou získám. Občas se mě ptají ohledně snowboardu, že když mám sedm glóbů, čtyři velké a tři malé, k tomu olympijské medaile i medaile z mistrovství světa v obou disciplínách, co vlastně ještě chci. Já chci další medaile, další glóby, prostě mě to baví. Ještě se toho nechci vzdát a domnívám se, nemám proč se specializovat jenom na lyže. Takže z mého pohledu není důvod něco měnit.

Sezona skončila nečekaně už patnáctého února, to byla trošku rána, že?

Samozřejmě mě mrzí, že poslední závody zrušili. Ale jsou to outdoorové závody, tak to někdy prostě je. Na druhou stranu jsem si místo toho užila pěkné freeridové závody na prkně. Konec se sezony byl sice jiný než jsem čekala, tak jsem si ho jinak.

Důležitým okamžikem letošní sezony byl i váš pád. O něm bylo napsáno již hodně, ale přišla po něm docela drsná kritika od Lindsey Vonnové. Je to běžné na top úrovni takto hovořit?

Já jsem se dozvěděla až od novinářů, že měla nějaký komentář. Stojím si za svým, že jsem v ten okamžik udělala všechno dobře. Budu se z toho budu snažit poučit, abych se už nikdy se sítěmi nemazlila. Jednou to stačilo. Pokud jde o Lindsey, je v pořádku, že řekne svůj názor. Ostatně asi za další dva závody mě pochválila. Nemyslím si, že by se chtěla přiživit na mém pádu.

Hodně pěkně jste hovořila o týmu i trenéru Gamperovi. Zůstanete spolu i v příští sezoně?

To není jenom o mém rozhodnutí, záleží i na nich, jestli se mnou budou chtít pokračovat. Sedneme si společně, zhodnotíme sezonu a popovídáme si o tom, jak pokračovat. Osobně bych chtěla tým zachovat, jsem s ním opravdu spokojená.

Ale nyní budete odpočívat, ne?

To já ani neumím. Během sezony v podstatě neděláme, nebo jenom v malé míře, fyzičku. Takže hned po návratu do Prahy jsem se těšila na to, že do toho začnu zase bušit. (směje se) Takže hned druhý jsme šli s Méďou (fyzioterapeut Michal Lešák) na Letenské schody a úplně mě tam vyřídil. Bylo to skvělý, běhání, schody… A vždycky na jaře se přihlásí i moje nárazové studium, takže se teď budu do toho i hodně učit.