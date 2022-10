Čím to, že Češka závodila za Nizozemsko?

Mamka žila nějaký čas v Holandsku, ale zrovna, když jsem se narodila, byla na návštěvě u rodiny v Brně. Většinu dětství jsem strávila v Holandsku, v jedenácti letech jsme však odjeli do Rakouska, kde jsem donedávna bydlela. Teď už jsem se přestěhovala do Brna, ale v rakouském Saalfeldenu, kde jsem chodila do školy a kde bydlí máma, budu přes zimu kvůli lyžování často pobývat.

Jak je vůbec v Nizozemsku, kde mají jeden kopec a sníh tam padá méně než v Česku, sjezdové lyžování vnímáno?

O lyžování tam média moc nereferují. S Českem se to nedá vůbec srovnávat. Až tady jsem na vlastní kůži poznala, jak vypadá tisková konference. Tam jsem nic takového nezažila. Větší zájem jsem u médií vzbudila, až když jsem se kvalifikovala na olympiádu do Pekingu.

Jak se vám to povedlo?

Bylo to díky jedenáctému místu ve světovém poháru v Kranjské Goře. Jenže jsem tam hned druhý den upadla a zranila se. Bylo to docela na hlavu. Návrat byl emočně složitý a znamenal pro mě strašnou dřinu. Nicméně jsem se z toho dokázala vylízat a v Pekingu si zazávodila. Byl to zážitek, ale v Číně se mi to moc nepovedlo. Vypadla jsem v prvním kole.

Měla jste v Česku odezvu, když jste jezdila za jinou zemi?

Babičky i děda mě často sledovali v televizi. A jejich komentáře byly vždycky strašně fajn a pozitivní. Škoda, že tu děda už není. Byl ohromnej fanda do sportu. I když jsem jezdila za Nizozemsko, vždycky na mě čekal u televize.

Jezdíte převážně obří slalom, proč se stal vaší hlavní tratí?

Je to takový lyžařský základ a podle mě nejhezčí disciplína… (směje se) Ale slalom mám taky ráda. S Evou, která ho dobře jezdila, budeme slalom víc trénovat. Při obřáku se však cítím nejlíp. Dobře mi při něm funguje technika.

Co byl pro vás stimul k letošnímu přestupu do české reprezentace?

Už v roce 2014 jsem o tom poprvé uvažovala. S Evou Kurfürstovou jsem byla roky v kontaktu a vždycky mě do Česka lákala. Skoro k tomu došlo už dřív, jenže Holanďané mě ještě udrželi. Po Pekingu už ale ve mně převládl pocit, že potřebuju nový start. Vždycky jsem měla s Čechy dobré vztahy. Mám tu rodinu, fakt je to tady úplně něco jiného.

Myslíte, že můžete jako česká reprezentantka výkonnostně povyskočit?

Doufám, že ano. Myslím, že na tom budu líp mentálně. Lyžovat umím, ale to v tomhle sportu umí hodně lidí. Ještě to prodat do závodů, a to je právě ta mentální záležitost. Cítím se tady dobře, taková lehká a spokojená. Strašně se mi ulevilo. Určitě se mi bude lyžovat líp. Těším se na to. (smála se)

Měla jste lyžování v rodině?

Máma závodila a byla docela dobrá, jenže na to nebyly peníze. Táta je taky sportovec. Jsem ze sportovní rodiny. Mamka mě hodně podporovala. Měla na starosti finance, někdy byla i trenérkou nebo manažerkou. Pomáhala mi, jak mohla. To se teď zlepší, nebude se muset tolik starat a bude moct být víc mámou. (směje se) Jsme jako nejlepší kamarádky, ale nebylo to pro nás vždycky jednoduchý. Bývaly jsme často samy. I jí se přestupem ulevilo.

Když jste žila v Rakousku, nenapadlo vás závodit za alpskou zemi, kde je sjezdové lyžování velice populární?

Uvažovala, i když nemám rakouské občanství. Trochu jsem se ale obávala, že bych se v jejich těžké konkurenci nemusela prosadit. Prostě nejsem Rakušanka. Musím říct, že jsem hrdá na to, že jsem Češkou anebo i Holanďankou.

Jak vám vyhovuje trénink pod dohledem bývalé reprezentantky Evy Kurfürstové?

Je ženská, a ty fungujou jinak než chlapi. V technice je to docela podobné, ale Eva - jak ještě poměrně nedávno závodila - možná víc dbá na detaily. Faktem je, že její styl mi vyhovuje.

Kromě mistrovství světa bude pro Čechy vrcholem sezony lednový světový pohár ve Špindlerově Mlýně. Jak to vnímáte?

Závodila jsem tam na svěťáku v roce 2019 ještě v nizozemských barvách, ale cítila jsem se jako domácí lyžařka. Panovala tam vynikající atmosféra a fandilo mi spoustu lidí. Diváci byli skvělí a organizace neměla chybu. Určitě to zase bude prima, svěťák ve Špindlu je pro mě jedním z vrcholů sezony.

Co očekáváte od svého vystoupení na předsunutém obřím slalomu v Söldenu?

Doufám, že se tam předvedu a že mi to půjde dobře. Hlavně se ale těším, že nepřijde žádný stres. Vždycky chci ukázat to nejlepší, co umím. Myslím, že s českým týmem to bude úplně jiné a zažiju trochu menší tlak než v minulosti.

Adriana Jelínková

Datum narození: 10. dubna 1995

Počet startů na ZOH: 1

Počet startů na MS: 5

Počet startů ve SP: 80

Nejlepší výsledek ve SP: 10. místo v paralelním obřím slalomu v Lechu (2020)

Nejlepší výsledek v EP: 5. místo v paralelním slalomu v Kronplatzu (2019)