Lyžařka Adriana Jelínková neudržela v obřím slalomu na Světovém poháru v rakouském Lienzu 19. místo z prvního kola a skončila sedmadvacátá. Brněnská rodačka přesto vybojovala svůj dosud nejlepší výsledek v českých barvách. Do loňského července reprezentovala Nizozemsko. Zvítězila Američanka Mikaela Shiffrinová, která si připsala 92. triumf v pohárovém seriálu.

Adriana Jelínková | Foto: Ivana Roháčková

Osmadvacetiletá Jelínková bodovala v SP podruhé za sebou. Na začátku prosince skončila v kanadském Tremblantu ve stejné disciplíně na 29. pozici.

"S prvním kolem jsem spokojená. S druhým kolem ale vůbec ne. To jsem pěkně zvorala a jsem z toho fakt zklamaná," řekla v nahrávce pro média Jelínková. "Jede se dál. V prvním kole jsem ukázala, na co mám. Bylo to dobré kolo a s tím půjdu do příštího závodu," doplnila.

Česká závodnice figurovala po prvním kole na děleném devatenáctém místě se Švýcarkou Camille Rastovou. Zatímco Rastová si polepšila o pět příček, Jelínková zaznamenala druhý největší pokles ze všech závodnic v poli. V součtu obou časů ztratila na vítěznou Shiffrinovou 3,12 sekundy.

"Sjezdovka byla v dobrém stavu. Bylo to ledovaté a někdy trochu měkké. První kolo bylo technické, druhé spíše rychlé. Byl to dobrý den. Škoda toho druhého kola, ale nevzdávám se. Zítra se jede slalom a budu makat," uvedla Jelínková.

Stačilo pár branek a měla by mě, ví Shiffrinová

Americká obhájkyně velkého křišťálového glóbu Shiffrinová vykročila za čtvrtým vítězstvím v sezoně díky suverénnímu prvnímu kolu, v němž porazila o 63 setin sekundy druhou Švédku Saru Hectorovou. V odpolední části sice zajela až sedmnáctý čas, přesto díky velkému náskoku udržela za sebou Italku Federicu Brignoneovou o 38 setin sekundy. Třetí skončila Hectorová.

"Trochu se to ve mně v druhém kole pralo: chtěla jsem vyhrát, ale zase jsem to nechtěla pokazit," řekla po závodě Shiffrinová, jež byla v druhé jízdě o 1,25 sekundy pomalejší než Brignoneová. "Stačilo ještě pár branek a myslím, že by mě Federica měla. Takže je to ponaučení pro příště, je potřeba stále do toho šlapat," dodala Američanka po prvním vítězství v obřím slalomu v sezoně.

Novákova smůla. Tour de Ski po prodělané chřipce asi nedokončím, říká smutně

Brignoneová se díky druhému místu posunula do čela průběžného pořadí disciplíny. Před dnes šestou Larou Gutovou-Behramiovou ze Švýcarska má náskok 35 bodů. Shiffrinová si pro změnu upevnila vedení v celkovém pořadí SP. Brignoneová na ni po dnešku ztrácí 163 bodů.

Program v Lienzu bude pokračovat v pátek, kdy je na programu slalom.