Proto se od roku 2017 posunul termín J50 z ledna na únor. „Kdyby se mělo startovat v těchto dnech, podnik by se musel zrušit,“ upozornil jeden z organizátorů David Douša, že přesun na druhý zimní měsíc byl správným krokem.

Poběží se devět závodů

Program Jizerské 50 nabírá progres a dál se rozrůstá. Už není jen tradičním vytrvalostním závodem v běhu na lyžích, který později povýšil na jeden z podniků seriálu Ski Classics. V posledních letech se stal i sportovně-společenskou akcí.

Letos se J50 skládá z devíti závodů a program se poprvé natáhne do čtyř dnů. Začne ve čtvrtek 9. února a vyvrcholí v neděli 12. 2. A zájem je obrovský. Startovní čísla jsou takřka vyprodána. Na hlavní padesátikilometrový závod jich zbývá poslední stovka. Takže kdo zaváhá…

Organizátorům se podařilo hlavní i doprovodné závody oživit řadou osobností. Sportovní hvězdy, ale i známé tváře z jiných oblastí, změří síly v soubojích dvojic. Jako velice zajímavý se jeví duel mezi Davidem Lafatou a Bořkem Dočkalem.

Jak dopadne souboj Lafata-Dočkal?

Bývali fotbaloví reprezentanti a hráči Sparty byli zvyklí hrávat bok po boku. Teď se ale při padesátikilometrové porci postaví proti sobě. „Doufám, že mě Dočky moc neprožene,“ culil se bývalý kanonýr Lafata, který může mít určitou výhodu v tom, že J50 před už jedenácti lety zvládl.

Naproti tomu bývalý tvořivý záložník Letenských zažije debut. „Na běžkách jsem nestál deset let. Doufal jsem, že tuhle zimu budu moci trochu potrénovat, ale podmínky mi moc nehrajou do karet,“ pravil Dočkal.

Premiéru v Jizerských horách bude mít kupodivu také olympijská vítězka v běhu na lyžích z Turína 2006 Kateřina Neumannová. Navíc tři dny po závodě oslaví kulaté jubileum narozeniny.

„Na prahu padesátky ode mě nemůže nikdo čekat žádné velké výsledky. Poprvé v životě pojedu bez ambicí,“ poznamenala bývalá slavná běžkyně, jejímž soupeřem bude jen o dva měsíce mladší laufař a další ikona českého lyžování Stanislav Řezáč.

Moravec by si někdy zkusil i padesátku

Pozornost jistě přitáhne duel ve štafetě na tříkilometrových úsecích mezi bývalým biatlonistou Ondřejem Moravcem a dálkovou běžkyní na lyžích Kateřinou Smutnou. Ta už kariéru také uzavřela, ale Jizerskou padesátku si nenechá ujít. Kromě štafety poběží i hlavní závod.

Moravcovi, který se s biatlonem rozloučil před dvěma roky, prý běžkování bez malorážné pušky nedělá problémy. Dokonce naznačil, že by se jednou rád postavil i na start padesátikilometrového závodu.

„Mám to v hlavě, ale teď lyžuju hlavně pro radost. Abych dal celou Jizerku, musím si to dát do dlouhodobějšího plánu. Na padesátku bych se potřeboval líp připravit, a to teď nedělám,“ usmíval se mnohonásobný medailista olympijských her a mistrovství světa.