Slavný závod v běhu na lyžích se rychle blíží a nejlepší závodníci se utkají v 57. ročníku tradiční Jizerské padesátky o zbrusu nové trofeje. Čtyřdenní program s centrem v Bedřichově proběhne od 8. do 11. února.

Nejlepší závodníci Jizerské 50 se mohou těšit na nové trofeje | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Pořadatelé si pochvalují, že registrují téměř osm tisíc přihlášených závodníků, což je víc než bylo loni před Vánoci. Na padesátikilometrový závod zbývá zhruba posledních 150 startovních míst.

„Doporučujeme každému, kdo zvažuje účast, aby se co nejdříve přihlásil. Letos prodlužujeme termín výhodných registrací až do 2. ledna 2024, abychom dali všem možnost přihlásit se ještě po Novém roce a splnit si tak například své novoroční předsevzetí,“ uvedl za pořádající agenturu Raul David Douša.

„Hodně se plní i závod na 25 kilometrů. Závody na 17 a 30 kilometrů jsou v tuto chvíli na dvou třetinách kapacity,“ doplnil s tím, že přes aktuální sněhové podmínky organizátoři věří, že se do února situace zlepší.

Pořadatelé si dělají zásoby sněhu

„V momentě, kdy mrzne, vyrábíme umělý sníh, abychom měli základ a zásoby pro případ, že by sněhu bylo málo. Větší část je na přírodě, ale věříme, že to dobře dopadne,“ uvedl Douša s tím, že pořadatelé prodloužili smlouvu s elitním seriálem Ski Classics do roku 2028.

Hitem nadcházející Jizerské padesátky jsou nové trofeje pro nejlepší závodníky a účastnické medaile. Ty vyrobil ve spolupráci s novým partnerem závodu společností Preciosa umělec Matyáš Chochola.

„Jsou za tím tři roky práce. Je to neuvěřitelný pocit, hlavně když vím, že to přede mnou drželo v ruce dalších deset lidí, kteří to brousili a tavili. Nebude to trvat dlouho a tahle věc vykouzlí rohlík na tváři každému, kdo vyhraje závod a bude ji držet jako trofej Jizerské padesátky,“ líčil Chochola.