Důvodem je jako v řadě jiných sportovních odvětvích ruská válka na Ukrajině.

Organizátoři J50 ale dali možnost rekreačním závodníkům z Ruska a Běloruska, kteří nesouhlasí s ruskou invazí proti Ukrajině, možnost zúčastnit se závodů na běžeckých tratích v Jizerských horách.

Bylo jim nabídnuto startovat pod vlajkou RAW/BAW (Russians/Belarusians against war = Rusové/Bělorusové proti válce). Jejich startovné pořadatelé věnují v plné výši na účet Velvyslanectví Ukrajiny v ČR na podporu ukrajinské armády.

Ve startovní listě se dal dohledat Alexander Kotělevskij, který využil jako jediný tuto možnost a v jeho startovní registraci stojí, že je proti tažení na Ukrajině. Rozhodl se pro účast ve čtvrtečním závodě Bedřichovská třicítka. Letos už závodil i v Orlických horách.

Žádný politický důvod

Organizátory nevedl k té akci žádný politický důvod. „Šlo nám o to nezakazovat závodit na lyžích amatérům, kteří třeba žijí v Česku, chtějí sportovat, nemají nic společného s agresí na Ukrajině a nesouhlasí s ní,“ sdělil Deníku tiskový mluvčí Jizerské 50 Richard Valoušek.

„Jsme svobodný závod a přemýšlíme selským rozumem. Obyčejní Rusové jsou vyřazení ze společnosti. Řekli jsme si, proč by si u nás nemohli zaběžkovat, když nesouhlasí s agresí? Navíc penězi pomůžeme Ukrajině. Škoda, že se rekreačních lyžařů nepřihlásilo víc,“ dodal Valoušek.

Olympijský vítěz v moderním pětiboji David Svoboda, který měl být původně účastníkem závodu, ale kvůli nedoléčené zlomenině ruky nepoběží, si myslí, že se politika do sportu nemá míchat.

„Neměla by do sportu vůbec vstupovat. Správně by to nemělo nikoho zajímat. A to mám na myslí profesionály. V případě amatérů se mi zdá úplně přehnané a zbytečné, že by něco museli podepisovat. A tady se to děje, víc k tomu asi nemám, co říct,“ krčil rameny předseda komise sportovců Českého olympijského výboru.